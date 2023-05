OFFRE D'EMPLOI - Plusieurs postes à pourvoir chez Labrosse Azur

Avec 45 ans d’expérience, LABROSSE-AZUR est leader dans son secteur en Saône et Loire



Pour accompagner notre croissance, nous recherchons plusieurs postes :

1 chef d’équipe confirmé

3 poseurs confirmés

Rattaché au conducteur travaux, vous intégrerez une équipe composée de 12 collaborateurs.



Vos Missions :

Pose de menuiseries intérieurs et extérieurs (portes, fenêtres, portail,

pergolas, volets, stores…) chez une clientèle variée à 30 kms autour de la CUCM.

Être l’ambassadeur de notre entreprise chez nos clients.

Si vous aimez travailler en équipe, si vous êtes sérieux, motivé, rigoureux et soigneux, et si vous souhaitez rejoindre une PME ambitieuse et en constante évolution alors REJOIGNEZ-NOUS !



Envoyez vos CV par mail à : contact@labrosse-azur.fr

Ou par courrier : 5 rue du puits Wilson

71210 MONTCHANIN