Carnet blanc : Élisa et Frédéric se sont dit oui

Vendredi matin, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a eu le plaisir d'unir Élisa Jouve et Frédéric Clergeot, pour le meilleur et pour le pire. Une journée inoubliable dans la vie du coupe qui s'est poursuivie au Clos Bourguignon. Plus de détails avec Info Chalon.

Élisa Jouve et Frédéric Clergeot ont scellé leur vie dans le salon d'honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône en présence de leurs familles et de leurs amis.

C'est Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui a procédé à l'union par les liens sacrés du mariage d'Élisa Jouve, sans activité professionnelle, née à Papeete (Polynésie française) le 17 juin 1994, fille de Jean-Michel Jouve, mécanicien de haute précision à la retraite, et de Marianne Kowal, domiciliés à Vergongheon (Haute-Loire), et de Frédéric Clergeot, animateur, né à Beaune (Côte-d'Or) le 31 août 1989, fils de Martine Charvin, domiciliée à Chalon-sur-Saône et Émile Clergeot, retraité de la SNCF, domicilié à Chagny.

Élisa et Frédéric ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux, en présence de leurs témoins, Carine Devos, auxiliaire de vie, née à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) le 19 août 1976, domiciliée à Gergy, Céline Philipps, assistante administrative, née à Saint-Rémy le 26 décembre 1975, domiciliée à Allerey-sur-Saône, Léna Lavigne, sans activité professionnelle, née à Chalon-sur-Saône le 23 décembre 1998, et de Mathis Briand, travaux publics, né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 22 avril 1999, domiciliés à Oslon.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l'échange des consentements et la remise des alliances, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.

Une belle journée qui s'est poursuivie dans la joie et la bonne humeur au Clos Bourguignon, en présence notamment de Jean-Philippe Charvin, venu spécialement de Bordeaux (Gironde) pour le mariage de son neveu, Yohan Quillévéré, dit «Max» pour les intimes, Dylan Schied et Alex Carpentier.

Info Chalon leur adresse tous ses vœux de bonheur.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati