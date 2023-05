À Chalon-sur-Saône, les autorités ont rendu hommage à Jean Moulin, grande figure de la Résistance

Ce samedi 27 mai 2023, les autorités de Chalon-sur-Saône commémoraient la Journée nationale de la Résistance, et rendaient hommage à Jean Moulin, dans l'école qui porte son nom. Retour en images avec Info Chalon.

Ils ont rendu hommage à celles et ceux qui ont résisté contre l'oppression.

Il y a 80 ans, se tenait la première réunion du Conseil national de la Résistance. Le 27 mai 1943, les Résistants s'organisent et actent l'unification des mouvements de la Résistance.

Huit décennies plus tard, les autorités de Chalon-sur-Saône ont rappelé les souffrances endurées sous l'occupation et le courage de celles et ceux qui se sont soulevés contre l'occupant allemand.

Cette longue cérémonie destinée à honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé la collaboration et choisi de lutter a ravivé la mémoire de Jean Moulin, ce courageux préfet préfet de l'Aveyron chargé par le général de Gaulle de rassembler dans une structure unique, le Conseil National de la Résistance (CNR), les partis politiques, les syndicats et les différents réseaux résistants.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati