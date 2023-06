170 élèves dans le parc du centre de loisirs pour une rencontre inter-écoles à Champforgeuil.

Vendredi 26 mai, le service enfance-jeunesse, en partenariat avec la mairie de Champforgeuil, a organisé la rencontre inter-écoles élémentaires au parc communal. Lors de cet événement les enfants des écoles ont appris à se connaitre et échanger au travers des différentes activités proposées et mises en place par Marielle Pageaut et les animateurs de la maison de loisirs, tout un panel d’activités ludiques et sportives. Les élèves ont pu s’adonner à l’escalade, au tchoukball, au tir à l’arc, à la course, à la zumba, à l’atelier de création du logo des rencontres…

Annie Sassignol, maire de la commune a participé à l’organisation de cette belle journée avec des parents, des élus et les animateurs.

Les jeunes sportifs se sont fait plaisir autant sur le mur d’escalade qu’au tir à l’arc sans oublier le quiz et les autres stands d’épreuves sportives.

Une équipe d’animateurs et de parents assuraient l’intendance pour maintenir les jeunes sportifs en pleine forme.

Cette seconde édition de la rencontre sportive inter-écoles élémentaires s’est déroulée sous un beau soleil, pour la plus grande satisfaction des organisateurs et des parents. Soleil, jeux, bonne ambiance, tous les ingrédients pour faire passer une très belle journée aux enfants dans un cadre ludique.

C.Cléaux