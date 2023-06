Les mains vertes : les élèves de la classe de CM2 de Crissey ont été sensibilisés au recyclage ce mardi après-midi

Ce mardi 6 juin, Alain Begonin et Jean-Maurice Raoult, deux figures emblématiques de la commune et faisant parti du mouvement « Les mains vertes », se sont déplacés à l’école crissotine pour sensibiliser les enfants au recyclage.

Depuis 2019, le mouvement des « mains vertes » se réunit tous les lundis afin d’arpenter leur commune et traquer le moindre déchet malheureusement jeté parterre par leurs concitoyens.

Cet élan, c’est Alain Begonin qui l’a lancé.

Très sportif, le crissotin courrait beaucoup et était souvent confronté à cette triste réalité : « À force de voir tous ces déchets dans la nature, j’ai décidé, lorsque j’ai été à la retraite, de ramasser toutes ces ordures afin de les recycler » a t-il expliqué.

Rapidement, il a été rejoint par Jean-Maurice Raoult puis Marie-Christine Oudin, Sylvie Perche et Nicole Dorion, habitants de Crissey.

« Nous sommes tous bénévoles, la mairie nous assure et nous fournit chariots, pinces, sacs poubelles et gants » a précisé Jean-Maurice.

Après une première intervention ce vendredi 2 juin auprès des élèves de CP et de CE2, c’était autour des CM2 ce mardi après-midi de rencontrer « les mains vertes ».

Et on peut dire que la vingtaine d’élèves de Monsieur Chignard, directeur de l’école élémentaire, a été plus qu’intéressée par cette intervention !

Tous ont été très attentifs à cette action de sensibilisation, ont posé beaucoup de questions, très ébahis par les photos des nombreux déchets collectés par le duo.

En effet, Alain et Jean-Maurice, lors de leurs sorties hebdomadaires ont parfois trouvés des objets étonnants jetés en pleine nature :

« Une fois, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec 68 pneus ! » ont raconté les deux hommes.

Chaque semaine, Alain et Jean-Maurice remplissent 5 sacs d’ordures en seulement deux heures pendant leur promenade aux extérieurs du village (long du canal, rue Paul Sabatier, rue des confréries … etc.).

Après avoir visionné différentes photos, les enfants ont pu regarder deux brèves vidéos ludiques afin de leur expliquer le principe et surtout l’importance du recyclage.

Enfin, les élèves ont pu s’adonner à la pratique aux abords du nouveau city stade de la commune, ils étaient tous ravis de pouvoir nettoyer leur village, eux aussi, avec le matériel apporté par « les mains vertes ».

Si vous souhaitez vous aussi donner un peu de votre temps au sein de l’équipe des « mains vertes », contactez directement le mairie de Crissey.

Pour visionner la vidéo de sensibilisation c’est par ici.

Amandine Cerrone.