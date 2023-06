Des portraits comme autrefois en faveur d'autisme 71 avec le Lions Club Chalon Doyen ce samedi

Depuis 2012, le Lions Club Chalon Doyen organise à pareille époque une opération à vocation sociale qui ne manque pas de charme et intitulée ‘’ Votre portrait à l’Ancienne ‘’.

Cette année, sous la présidence d’Elisabeth Lelu, le Lions Club Chalon Doyen vous donne rendez-vous ce Samedi 10 Juin 2023 de 10h à 19h – Place de Beaune à Chalon sur Saône

Dans un décor d’antan, et sous l’œil avisé de Charles Lelu, ex-Président de la Société des Amis du Musée Niepce, il vous sera proposé, moyennant la modique somme de 5€, des photos à l’ancienne, tirées en couleurs ou noir & blanc par Studio Digilab.

Cette action sociale se déroule chaque année au profit de l’association Autisme 71 GEPAP. Une association qui regroupe parents et professionnels et qui a notamment pour objet d’aider, de soutenir, de défendre les droits et les intérêts des autistes/TED et de leurs familles.

La réalisation de cette action ‘’ Portraits à l’ancienne ‘’, menée par Gérard Baudot & Charles Lelu, est le résultat d’une motivation imprégnée de valeurs fortes du Lionisme , du travail d’une équipe dynamique qui a la volonté de servir et du soutien de nos partenaires que nous remercions vivement.

Et si vous repartiez avec une photographie comme autrefois comme au temps de vos grands parents, voire de vos arrière-grands parents ?

En vous faisant plaisir vous ferez également une belle action !

Nous vous attendons nombreux pour faire de l’édition 2023 un succès spectaculaire !

