Comité DMJSEA 71 : le bureau fait un point et honore deux de ses dévoués membres.

Le Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 71 s’est réuni le 8 juin 2023 en matinée à la zone de loisirs des Bizots. Il a décidé de participer cette année encore à la journée mondiale du bénévolat. La cérémonie se déroulera dans le cadre de la soirée des trophées de l’OMS de Châtenoy le Royal, à 19 heures le 24 novembre 2023, à la salle des fêtes de la rue Maurice Ravel.

Le président Gérard Tollard a rappelé les critères d’attribution pour les récipiendaires, qui recevront à cette occasion des plateaux offerts par la Fédération, et des cadeaux offerts par le Comté Départemental. Cinq dames et cinq hommes seront récompensés au cours de cette soirée.

Le trésorier, Marius Viero, a fait état de la situation financière du comité et rappelé le nombre de licenciés (115) très légère baisse. Membre par ailleurs de la commission départementale d’attribution des médailles ministérielles, échelon Bronze , il a révélé le nombre de dossiers étudiés lors de la prochaine cession qui devrait se dérouler début juillet à Mâcon.

La prochaine réunion du comité directeur se déroulera le 15 Septembre à Digoin.

En fin de réunion deux plaquettes fédérales ont été remises par le président à Jean-Paul Luard, trésorier adjoint, licencié avant 2000, maire des Bizots (Plaquette Or) et à Yvonne Le Floch, licenciée depuis 2004, secrétaire du comité depuis 2009 (Plaquette Grand Or).

A l’issue de la réunion, les licenciés ont pu profiter de la traditionnelle journée détente du comité qui a réuni 35 licenciés avec au menu un couscous royal concocté par le maître-queux du comité départemental Michel Dumerger par ailleurs vice-président délégué.

JCR