Le rassemblement de véhicules anciens du Rotary Chalon Bourgogne Niépce : un grand millésime

Dimanche 4 juin. Place de l’Hôtel de Ville à Verdun-sur-le-Doubs. Il est 17 heures et Millésime Auto 2023 vient de s’achever. Le sourire se lit sur les visages d’Alain Nodet, président du rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, et de Mireille Fouchecourt ainsi que de Patrick Monard, les deux chevilles ouvrières de la manifestation. La cinquième édition a été un grand succès.

Près de trois cents véhicules...

Tout au long de cette belle journée printanière des centaines de visiteurs sont venus de toute la région, voire de plus loin, sur les bords du Doubs admirer près de trois cents véhicules de toute marque, de tous les types et de différentes époques : voitures, motos, tracteurs, camions, caravanes ...

Et dire qu’en 2018, lorsque quelques membres du club service chalonnais, passionnés de vieilles mécaniques, ont lancé l’idée d’organiser un rassemblement de véhicules anciens, nul ne pouvait imaginer que l’événement prendrait en quelques années une telle ampleur. Comme ont pu le constater Claude Marchal, maire de Verdun-sur-le-Doubs, Brigitte Béal, présidente de la Communauté de communes Saône Doubs Bresse, et Danièle Picard, députée suppléante, représentant Rémy Rebeyrotte, député de la circonscription, qui ont honoré de leur présence cette belle action humanitaire en faveur du comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer.

Au-delà des espérances...

Grâce à la réussite des quatre précédentes éditions le Rotary Chalon Bourgogne Niépce a pu remettre au total près de 15 000 € à la Ligue contre le Cancer 71. L’objectif de cette année était d’accroître le don. Un objectif qui a été atteint au-delà des espérances des organisateurs, puisque la recette du jour frôle les 7 000 €. La cause étant parmi les plus nobles, on ne peut que s’en réjouir...

Gabriel-Henri THEULOT