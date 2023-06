Championnats de Bourgogne Franche-Comté de course d'orientation VTT à Rully et Fontaines,

Les deux courses se sont déroulées sur les hauteurs de Rully et la montagne de St Hilaire de Fontaines.

108 concurrents aux épreuves du samedi et 91 le dimanche, équipés de puces électroniques, ont pédalé à travers les chemins d’accès aux vignobles, aux bois sans toutefois emprunter les rangs de vignes, soit 30 clubs représentés. Chaque Vététiste était doté d’une carte avec le tracé du parcours qu’il devait effectuer. Tous ces parcours ont été soigneusement vérifiés par les bénévoles organisateurs de ces courses.

Le Club pédestre et VTT de Givry et le club de Montceau avec le comité départemental ont fait un gros travail de préparation en amont pour garantir des courses de qualité. Tout commençait par un balisage très poussé pour conduire les concurrents au parking et point d’accueil ainsi que les accès aux points de départ du samedi et du dimanche.

A l’accueil tout était prévu : enregistrement et panneaux d’informations afin que les coureurs puissent trouver ce qui leur étaient nécessaire sur les deux jours.

Le samedi, il y avait 9 parcours longs, répertoriés en 5 couleurs différentes en fonction des catégories de coureurs. Chaque couleur déterminait, toujours selon la catégorie, la distance à parcourir et la difficulté de l’épreuve : du vert de 3.36 km plus les 60m de dénivelé pour les H10 et D10 au parcours le plus long couleur violet de 32.5 km plus les 890m de dénivelé pour les H21.

Jade en catégorie D20 du club de Chenove : « 25 km, c’est un parcours très physique, difficile avec la chaleur », il faut dire que Jade fait partie de l’élite en la matière puisqu’elle évolue en équipe de France en D20. (à droite sur la photo)

Prune en D17 du club de Talant : « Beau terrain, bien long avec une vingtaine de km et un bon dénivelé » (à gauche)

Le dimanche, c’était un format sprint plus court avec seulement 6 parcours dont les distances variaient de 1900m (parcours vert) pour les D10 et H10 à 7700m (violet long) H20, 21 et 40 avec bien sûr des dénivelés et des difficultés différents.

Dans l’ensemble les concurrents et concurrentes ont apprécié les parcours même si quelques crevaisons ont contraint certains à l’abandon.

Dimanche en début d’après-midi, c’était la remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie pour les courses du samedi et du dimanche.

Le président du club de Givry Sport Orientation, Pascal Figuière, juste avant la remise des récompenses : « Nous remercions, pour les autorisations d’accès aux chemins de vignes ou autres parcelles privées, les syndicats des viticulteurs de Mercurey et Rully, l’association foncière de Mercurey, Mme Gorge (propriété de St Hilaire), les communes de Mercurey, Rully, Aluze et Fontaines. Nous remercions également pour leur soutien financier, le conseil départemental et la ligue de course d’orientation de Bourgogne Franche Comté, représentée ce week-end par notre présidente Valérie Pourre. Nous remercions l’arbitre des 2 courses Daniel Papillon et le contrôleur des 2 courses Jean Charles Lalevée. Nous remercions les bénévoles des 2 clubs de Givry et de Montceau pour leur engagement dans ces 2 organisations. »

Les gagnants ont reçu des produits locaux en récompense, jus de fruits pour les jeunes et bière « La Rustine » pour les autres.

Les résultats ont été annoncés pat Pascal Figuière et Valérie Pourre.

Résultats courses CDCO 71 samedi 17 :

H12 3,7 km

1er Bialou Nolan (Nord)



H14 8,8 km

1er Beni Grégoire (Chantelle)



H17 15,5 km

1er Payet Robinson (O'Bugey), 2ème Gourapa Maël (Talant), 3ème Leclerc Nicolas (Sanchey)



H20 18,4 km

1er Leclere Augustin (Bol D'air), 2ème Blot Timothy (Orléans), 3ème Lauret Jocelin (Samois)



H21 20,0 km

1er Debray Paul (Balise), 2ème Pourre Jérémi (Balise), 3ème Pinsard Florian (Balise)



H40 18,4 km

1er Lesquer David (Raidlink's), 2ème Collioud-Marichallot (O'Bugey), 3ème Flotat François (Ar Echo)



H50 15,5 km

1er Bettinger Jean-Michel (V.H.S.O.), 2ème Pinsard Frédéric (Samois), 3ème Gentas Hervé (JSO)



H60 11,8 km

1er Lalevée Jean-David (Vallée Ouche), 2ème Rocher Jean-Marc (Chenôve), 3ème Morlon Jean-François (Talant)



H70 8,8 km

1er Marchal Didier (Balise), 2ème Etienne Dominique (Sanchey), 3ème Colombet Christian (Talant)



D12 3,7 km

1ère Marchand Fiona (V.H.S.O)



D14 6,4 km

1ère Bialou Héloïse (Nord)



D17 11,8 km

1ère Masson Prune (Talant), 2ème Leclere Céleste (Bol D'Air), 3ème Collioud-Marichallot (O'Bugey)



D20 15,5 km

1ère Colle Lola (Raidlink's), 2ème Bardine Enola (Raidlink's), 3ème Sipos Anne Caroline (Samois)



D21 18,4 km

1ère Devillers Constance (Balise), 2ème Garcin Lou 98 (Bol D'Air), 3ème Meyers Laurane (B.A)



D40 11,8 km

1ère Pivot Claire (Bol D'Air), 2ème Dantand Magali (Balise), 3ème Niggli Daria (O'Jura)



D50 8,8 km

1ère Berrue Nathalie (Carto), 2ème Pourre Valérie (Balise), 3ème Perdrizet Anne (Dijon)



D60 6,4 km

1ère Guinot Véronique (Talant), 2ème Père Catherine (Chenôve), 3ème Boulanger Brigitte (Chantelle)



Bleu 3,7 km

1ère Etienne Bernadette (Sanchey)



Orange Court 6,4 km



1ère Gerardin Marie-Pierre (Orléans)



Orange Moyen 8,8 km

1er Perdrizet Denis (Dijon), 2ème Brun Matthieu (OPA)



Violet Court 15,5 km

1er Corberand Léo (V.H.S.O), 2ème Piszczorowicz Sophie (Noyon), 3ème Boussier Lola (NL)



Résultats VTT Sprint dimanche 18 :



H12 2,3 km

1er Bialou Nolan (Nord)



H14 4,3 km

1er Beni Grégoire (Chantelle)



H17 4,5 km

1er Leclerc Nicolas (Sanchey), 2ème Payet Robinson (O'Bugey), 3ème Lauret Jildas (Samois)



H20 5,1 km

1er Lauret Jocelin (Samois), 2ème Blot Timothy (Orléans), 3ème Leclere Augustin (Bol D'Air)



H21 5,1 km

1er Pinsard Florian (Balise), 2ème Pourre Jérémi (Balise), 3ème Demaret-Joly Albin (Raidlink's)



H40 5,1 km

1er Collioud-Marichallot (O'Bugey), 2ème Lesquier David (Raidlink's), 3ème Pinsard Frédéric (Samois)



H50 4,5 km

1er Niggli Jürg (O'Jura), 2ème Gérard Christian (Dijon), 3ème Moine Francis (Ycone)



H60 4,3 km

1er Pourre Alain (Balise), 2ème Hermet André (Samois), 3ème Rocher Jean-Marc (Chenôve)



H70 3,2 km

1er Darthiail Jean-Paul (CESTAS), 2ème Marchal Didier (Balise), 3ème Masson Michel (Chenôve)



D12 2,3 km

1ère Marchand Fiona (V.H.S.O.)



D14 3,2 km

1ère Bialou Héloïse (Nord)



D17 4,3 km

1ère Leclere Céleste (Bol D'Air), 2ème Masson Prune (Talant), 3ème Collioud-Marichallot (O'Bugey)



D20 4,5 km

1ère Sipos Anne Caroline (Samois), 2ème Boussier Jade (Chenôve), 3ème Bardine Enola (Raidlink's)



D21 4,5 km

1ère Devillers Constance (Balise), 2ème Rudkiewicz Lucie (Balise), 3ème Colle Lou (Raidlink's)



D40 4,3 km

1ère Pivot Claire (Bol D'Air), 2ème Pailhes Caroline (Raidlink's), 3ème Niggli Daria (O'Jura)



D50 4,3 km

1ère Morlon Marie (Talant), 2ème Boussier Véronique (Vallée Ouche)



D60 3,2 km

1ère Père Catherine (Chenôve), 2ème Boulanger Brigitte (Chantelle)



Violet Moyen 4,5 km

1er Corberand Léo (V.H.S.O).

C.Cléaux