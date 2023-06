Le Challenge Jean TISSOT au Rugby club de Montceau

Depuis le décès de Jean TISSOT en 2012, le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, a décidé d’honorer la mémoire de son ancien président, en créant le challenge qui porte le nom de celui qui ne l’oublions pas a été secrétaire de la ligue de Bourgogne de rugby.

Ce challenge récompense la meilleure formation senior saône et loirienne opérant en R1 championnat honneur Bourgogne Franche Comté (ancien vocable)

Tout comme Montchanin l’an dernier, les montcelliens ont dominé au cours de la saison 2022-2023 le championnat et acquis le droit d’accéder la saison prochaine en championnat de France Fédéral 3. Le challenge a été remis le samedi 17 juin 2023 au complexe Jean Bouveri dans le cadre d’une semaine de Beach rugby. Vincent MAURIN, le président du club montcellien, le coach de l’équipe fanion, et les joueurs ont ainsi été honorés par le président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif Gérard TOLLARD entouré d’Albert CLERC et Jean-Claude DERAIN membres du comité.

Le président a félicité l’ensemble des joueurs pour leur très belle saison et formulé le vœu que la future saison leur soit aussi favorable.