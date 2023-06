EMEUTES EN SAONE ET LOIRE -"Inacceptable !" pour le député Rémy Rebeyrotte

Je condamne très fortement les actes délictueux qui ont marqué les nuits dernières nos territoires et souhaite la plus grande fermeté et le retour au calme dans les meilleurs délais.

Rien ne justifie de telles actions, de telles dégradations matérielles, de tels risques pour la vie humaine. D'autant qu'ils desservent leurs auteurs.

Je suis au côté des victimes et à disposition. Que les autres sachent qu'ils ne resteront pas impunis et qu'ils desservent les causes qu'ils croient soutenir puisqu'ils attisent les extrêmes de tout poil et fragilisent la justice qui doit passer avec volonté et sérénité dans ce qui s'est passé à Nanterre.



Rémy REBEYROTTE, Député de Saône-et-Loire

Membre de la Commission des Lois