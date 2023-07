A l'Aéroclub de Chalon, les résultats du Brevet d'Initiation Aéronautique ont été proclamés

Samedi 1 juillet sous un ciel couvert et pluvieux était organisé la proclamation des résultats du BIA session 2022-2023. Après une année de cours pour les Collégiens et Lycéens du Chalonnais, suivi de l’examen mercredi 31 mai au Lycée Hilaire de Chardonnet, Francis Durand président de l’association et Jean Louis Muzeau formateur BIA ont proclamé les résultats du bon cru de cette année, avec 24 élèves présentés et 21 admis, ce qui fait 87,50% de réussite. Après avoir félicité les jeunes diplômés à l’aérodrome en présence de leurs parents, de Monsieur Bohème Proviseur du Lycée Mathias, de Madame Save Présidente du Foyer Socio-éducatif d’Hilaire de Chardonnet, et pour conclure cette session nous espérons que ce diplôme donnera des ailes à leur avenir.