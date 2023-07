Tournus, dimanche 23 juillet à Saint-Philibert l’ensemble instrumental d’Arménie « Nor Achough »

Nor Achough est un ensemble de musiques et chants traditionnels arméniens crée par des passionnés de musique dont Hagop Boyadjian précurseur de cet art depuis plus de 20 ans dans la Région Rhône-Alpes et au-delà.

L’ensemble Nor Achough

C'est dans un esprit de partage et transmission que cette formation modulable, entre 4 et 7 musiciens, a décidé de revenir à l'essence même de cette musique qui ne doit pas rester dans son écrin mais s'ouvrir aux autres et notamment aux jeunes générations.

Hagop BOYADJIAN et Jacky DONIKIAN doudouk

Azad BOYADJIAN dehol, daph

Vahé ASVATOURIAN kamantcha

Aram VARDANIAN tar

Iyad HAIMOUR oud

Nor Achough interprète des chants et mélodies des "achoughs", ménestrels comme Sayat Nova ou Sheram et des compositeurs plus récents comme Kh. Avetissian.

Les chants sacrés s’interprètent conformément à leurs écritures originelles, à partir du Ve Siècle grâce à Movses Khorenaci et plus proche de nous le Père Komitas.

Au chant Anaid B.

Anaïd.B chante depuis son plus jeune âge et débute ses études musicales en France avant de se perfectionner au Conservatoire de Erevan, en Arménie, auprès de Mkhittar Kettsyan.

Elle intègre l’Ensemble Nor Achough tout en menant une activité de soliste étant passionnée par la chanson française et la tradition musicale arménienne.

Après de nombreuses expériences de scènes, de concours et d’enregistrements, l’aventure « The Voice » s’ouvre à elle, lui permettant désormais de s’exprimer devant un public plus diversifié et toujours plus nombreux.

Elle tient à conserver sa bi-culturalité ; son arménité ; cette richesse à partager, c’est pour cela qu’elle fait partie de l’ensemble de musique et chants traditionnels arménien Nor Achough.

Concert à 17h en l’abbatiale St Philibert de Tournus, dimanche 23 juillet 2023

JC Reynaud