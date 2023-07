CHALON DANS LA RUE 2023 - Radio bitumes avec du théâtre et danse hip-hop au programme

Invité à l’émission de radio « Bitumes », Kaci raconte son errance à travers les contrées sauvages, nom poétique qu’il a donné à la banlieue, en quête des différents visages de la fureur. Corps, mots et musique se lancent dans une battle sans concession où s’affrontent les souvenirs d’un gamin banlieusard et les témoignages de jeunes d’aujourd’hui. Investissant la rue avec l’authenticité brute et sans filtre de la culture hip-hop, Radio bitumes offre une expérience captivante et inspirante.



A travers Radio bitumes, la compagnie Le Temps de Vivre célèbre le dialogue intérieur comme entre générations. Né de rencontres dans un lycée professionnel autour des discriminations, le spectacle fait récit de la colère qui naît dans les banlieues du Grand Paris. Pendant trois ans, Rachid Akbal et ses acolytes ont fait écrire, jouer et danser les lycéens. Ramené à ses propres souvenirs d’adolescent, il devient passeur de ces émotions qui persistent et collent à la peau, d’une époque à l’autre.

Qu’as-tu fait de ta colère ?

Rachid Akbal propose un road-movie halluciné à travers la banlieue, emmenant le spectateur à la rencontre des figures qui la peuplent. Dépassant le simple constat, il fait de la colère un moteur et invite à franchir les frontières entre classes sociales et entre territoires. La danse hip hop et la musique live exaltent l’énergie à déployer pour rendre ces rencontres tangibles. Le spectacle offre ainsi un regard peu commun sur la banlieue, pétri de réalité comme de poésie.

Une mise à nue transdisciplinaire

Rachid Akbal inscrit cette création dans la grande famille des dramaturgies plurielles. Accompagné par Estelle Desydol, danseuse, et Clément Roussillat au son, il célèbre le mélange des disciplines et les met au service du récit. Le spectateur voit la banlieue se danser, se composer et se raconter sous ses yeux. Radio bitumes, c'est la rencontre inéluctable entre les formes, les individus et les expériences.

Infos pratiques

20 > 23 juillet 2023 au Festival Chalon dans la rue (71)

Jeu. 20 juillet à 14h & 19h · Ven. 21 juillet à 14h & 19h · Sam. 22 juillet à 11h & 19h · Dim. 23 juillet à 11h

Stade Garibaldi · Pastille 75

www.cie-letempsdevivre.fr · https://www.instagram.com/cieletempsdevivre/ · https://www.facebook.com/cieletempsdevivre/

Photo : Didier Léglise