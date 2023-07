AVIS DE DECES - Madame Odette GAYE née GARNIER

CHAMPFORGEUIL - ALLÉRIOT



Sylvie et Pascal GRENERON,

Françoise et Pierre TAM-TSI,

ses enfants ;

Aurélie et Victor, Nathan,

ses petits-enfants ;

Côme, Léonie,

ses arrière-petits-enfants ;

Josette BAZOT, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette GAYE

née GARNIER

survenu le 15 juillet 2023,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 21 juillet 2023, à 14h30, en l'église de Champforgeuil.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.