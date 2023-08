Pas de vacances pour «Quelques Fleurs» qui reste ouvert durant tout le mois d'août

La demande ne faiblissant pas durant la saison estivale, période des mariages oblige, votre fleuriste du 25 Rue de la Citadelle reste ouvert sept jours sur sept. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans une ambiance chaleureuse que votre fleuriste Quelques Fleurs vous accueille.

La boutique reste ouverte sept jours sur sept aux horaires classiques, les lundis et les dimanches de 9 heures à 12 heures, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

D'autant plus que, comme nous l'indique Nadège Guillotin, la gérante, nous sommes en pleine période des mariages.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Adresse et coordonnées

Quelques Fleurs

25 Rue de la Citadelle - 71100 Chalon-sur-Saône

☎ 03 85 48 15 36

→ www.fleuriste-quelquesfleurs.fr