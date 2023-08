Nouveau à Chalon-sur-Saône : Envie de travailler et de vivre au Canada ? Une seule solution, GenesisRH International !

Marché de producteurs et concert du groupe "No Expectation" pour finir la semaine des chevaliers.

"4Alpes" et "4Corse" : 2 raids en 4L pour les deux Fralois, Béranger et Henry Petit-Brun.

JMJ : Une première semaine dans l’enthousiasme pour les jeunes de Saône et Loire

Marchés de Chalon : Avec Eric et Christelle venez déguster des poulets et une viande de qualité

Alain Gaudray, maire de Fragnes-la-Loyère-La Loyère et Vice-Président du Grand Chalon annonce sa double démission

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’