Sur les plages du débarquement en Normandie, comme un petit air de Saône et Loire

Quand on vous dit que la Saône et Loire s'exporte, il suffit pour s'en convaincre de voir les cheptels bovins sur les routes de Normandie. Ici, à Omaha Beach, les Charolaises ont une bonne place dans les verts pâturages normands. Un joli clin d'oeil au savoir-faire de nos éleveurs Saône et Loiriens qui ont su faire la démonstration au fil des siècles que nul ne peut concurrencer les bienfaits de la race charolaise.