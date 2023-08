Michèle Tarrit-Lotton préside aux destinées du Rotary Chalon Saint-Vincent

Nés au début du XXe siècle aux Etats-Unis, les clubs services ont une particularité qui leur est propre : à tous les échelons ils changent de direction chaque année. Et cela est d’autant plus vrai au Rotary, qui a pour symbole une roue d’engrenage. A la veille des vacances estivales la roue a une nouvelle fois tourné au club de Chalon Saint-Vincent. Depuis le 1er juillet dernier, Michèle Tarrit-Lotton en est officiellement à la tête, succédant à Florence Grosso.

Originaire du Centre de la France, la nouvelle présidente de Chalon Saint-Vincent, après avoir longtemps séjourné dans la région nantaise, habite désormais Saint-Marcel. Elle est très engagée dans le milieu associatif local, où son dynamisme et sa compétence sont fortement appréciés

La sixième présidente

Michèle Tarrit-Lotton est la sixième femme, et la troisième en quatre ans, à prendre les rênes de Chalon Saint-Vincent, l’un des deux clubs de notre ville, créé en 1990 et qui compte une vingtaine de membres.

Durant son mandat Michèle Tarrit-Lotton est accompagnée par un comité formé de Gérard Morel, vice-président, Josette Ronfard, secrétaire, Eric Sauty, trésorier, Christian Verchère, protocole, Michel Baguet, bulletinier, Claude Mennella, conseiller technique, Gaby Theulot, chargé de la communication, et Joël Bassier, en charge de l’informatique et du site internet.

Une priorité : l’image publique du Rotary

Dans quelques jours, le 2 septembre prochain, Chalon Saint-Vincent va participer pour la première fois au Forum de la vie associative et sportive de Chalon. Au cours de sa présidence la nouvelle patronne du club souhaite en effet faire de l’image publique du Rotary une priorité. On devrait donc entendre parler de Chalon Saint-Vincent pendant l’année qui vient. Dans le cadre d’événements pérennes et ayant été couronnés de succès par le passé. Comme le concert de Noël en décembre à Fontaines, le salon Vins-Plaisirs en mars à Châtenoy-le-Royal, ou la soirée des Trophées de la Formation Professionnelle en juin à Chalon. Sans oublier dès ce vendredi 15 septembre Mon Sang Pour Les Autres, coorganisée avec l’autre club rotarien de la ville Chalon Bourgogne Niépce, et à l’issue de laquelle sera désigné le 500 000e donneur de cette grande collecte nationale, lancée en 1998 par le Rotary en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang.

Fidèle à la devise du Rotary à savoir « Servir d’abord », Chalon Saint-Vincent va donc à nouveau « rayonner », suivant ainsi l’appel du président international Gordon McInally de capter l’attention du public.

Gabriel-Henri Theulot