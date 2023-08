COVID-19 - Pour le moment, le retour des masques obligatoires n'est pas d'actualité mais...

La présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, a toutefois précisé que la situation pourrait bien évoluer.

Les indicateurs de Santé Publique France laissent entendre un retour du COVID-19 même si finalement celui-ci n'avait finalement jamais disparu. Plusieurs voix s'élèvent ici ou là, évoquant masques et vaccinations. La présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, a évoqué chez nos confrères de Libération, la question du retour des masques obligatoires. Une question pas d'actualité pour la Présidente du COVARS mais qui pourrait bien le devenir au regard de ses propos. Une question qui a déjà été tranchée dans un certain nombre d'établissements hospitaliers afin de se prémunir de toute recrudescences épidémique. Le Ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a lui aussi martelé le côté réflexe banal du port du masque, y compris dans les commerces. Des propos qui laissent augurer quelques annonces dans les mois à venir.

Du côté de la vaccination, et après les polémiques, le gouvernement entend calmer le jeu. En octobre, le gouvernement lancera une campagne de vaccination pour un public ciblé : les personnes âgées, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les personnes vivant avec des personnes fragiles. Mais selon la plupart des spécialistes, en l'état actuel des choses, il n'est pas nécessaire de vacciner le reste de la population.