Clap de fin pour la 33ème édition du Tournoi organisé par le Crissey Tennis Club

Et on peut dire que les participants ont été au rendez-vous puisque c’est une année record en terme d’inscriptions pour cette dernière édition.

En effet, ce ne sont pas moins de 195 inscriptions qui ont été enregistrées pour les tableaux principaux.

Une participation intergénérationnelle puisque sur les 34 clubs représentés, la plus jeune joueuse avait 12 ans et le plus ancien joueur, 79 ans.

Les organisateurs et les joueurs ont dû composer avec une invitée de dernière minute : la canicule, qui a obligé, afin de respecter les directives nationales et fédérales, de jouer les matchs en salles sur les horaires où la chaleur était au plus haut.

Le Président, Philippe Vieillard, le Directeur du Tournoi, Jean Luc Oudot, le Juge Arbitre, Sébastien Bourgogne et tous les membres du Comité d'Organisation étaient très satisfaits du déroulement sans accroc des rencontres même s'il a fallut jongler constamment avec les disponibilités des joueuses et joueurs en fonction de l'avancement des différents tableaux.

Les retours positifs et les remerciements de ces mêmes joueuses et joueurs sur l'organisation et la dotation ont été très appréciés.

Philippe Vieillard, dans son discours de fin, a tenu à remercier l'ensemble des nombreux partenaires (privés et publiques), Monsieur le Maire de Crissey, Pascal Boulling, ainsi que les associations et clubs voisins aidants, sans oublier bien sûr tous les participants et tous les bénévoles du club sans qui rien ne serait possible.

Il a enfin remercié par un petit cadeau, Jean Luc et Sébastien pour leur investissement ainsi que Christophe Dury pour ses nombreux et beaux clichés publiés sur la page FaceBook du club.



Ce tournoi s’est terminé ce dimanche 27 août par la remise des récompenses aux gagnants avec les résultats suivants :

Simple Dames : Marie Pierre Ravet 15/3 (Dracy) bat Julie Maupas 15/3 (Charnay les Mâcon) 6/4 - 6/2

Simple Messieurs : Sohel Saudrais 4/6 (Longvic) bat Flavien Bay 4/6 (Crissey) 7/6 – 4/6 - 6/3

Simple Seniors +35 ans : Stéphane Michalas 15/5 (Chalon) bat Julien Legrand 15/5 (Crissey) 6/1 - 7/5

Simple Seniors +55 ans : Laurent Vercellone 15/5 (Chagny) bat Yannick Pinneur 15/4 (Chalon) 6/4 - 6/1

Double Dames : Hélène Letoret / Hélène Guignot (Crissey) battent Maeva Loriot /Manon Loriot (St Germain du Bois) 6/3 – 5/7 - 10/8

Double Mixte : Manon Loriot / R. Febvre (Saint Germain du Bois - Gergy) battent Annick Piot / Noah Badet (La Thaliette - Chalon) 6/3 - 6/2

Double Messieurs : Alexandre Denis / Julien Legrand (Crissey) battent Sébastien Bourgogne / Côme Bourgogne (Crissey) 2/6 – 6/4 - 10/6

Consolante Dames : Annick Laulognon 30/1(Rully) bat Emmanuelle Vieillard 30/4 (Crissey) 6/0 – 2/6 - 10/4

Consolante Messieurs : Anthony Duhame l 30/1 (Sennecey) bat François Chiari 30/1 (La Thaliette) 7/6 – 6/1

Avant de passer la soirée autour d’un moment convivial, les organisateurs ont tiré au sort les lots de la tombola sous les yeux du public qui s’était déplacé en nombre ce dimanche pour assister aux finales.

Le club vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 34ème Edition, sans oublier un peu plus tôt en février prochain pour la 13ème Edition du Tournoi exclusivement féminin.

Les journées d'inscription à l’école de tennis et le renouvellement des licences auront lieu :

*le mercredi 6 septembre de 14h00 à 18h00 à la Maison du Tennis, rue des buissons

*le samedi 9 septembre de 10h à 12h lors du Forum des Associations de Crissey (salle polyvalente) et de 14h à 18h00 à la Maison du Tennis

*le mercredi 13 septembre de 14h00 à 18h00 à la Maison du Tennis

Pour suivre l’actualité du club, c’est par ici.

Amandine Cerrone.

Crédit photos : Christophe Dury