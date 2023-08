Vernissage de l’exposition ‘On l’appelle Jean Richard depuis 110 ans’ (Pont) et pose d’une plaque commémorative de l’ancien maire de Chalon-sur-Saône

Une Exposition qui sera visible du 29 août au 24 septembre 2023, sur le quai Gambetta à Chalon. Discours et photoreportage info-chalon.com

Après sa rénovation et sa végétalisation suivi de son inauguration en décembre 2017, une exposition est aujourd’hui dédié au pont Jean Richard à Chalon-sur-Saône.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône avait convié ce mercredi 30 août 2023 à partir de 11 heures 30, les chalonnais à venir participer au vernissage de l’exposition « On l’appelle Jean – Richard depuis 110 ans ! », puis à la pose d’une plaque commémorative de Jean Richard ancien maire de Chalon-sur-Saône.

Un événement qui s’est déroulé en présence de : Francine Chopard, Conseillère Régionale, déléguée aux formations sanitaires et sociales, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint à la Ville de Chalon, Maxime Ravenet, 7ème Adjoint en charge du monde associatif et du développement, Évelyne Lefebvre , 10ème Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports Serge Rosinoff , Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain… , Estelle François, Responsable des archives de Chalon et du Grand Chalon, Claude Elly, Vice-président de la société d’Histoire et d’Archéologie…

Après un mot d’introduction de Gilles Platret, Maire de Chalon dont voici quelques extraits : « Nous avons estimé la nécessité de pouvoir renseigner les habitants et les touristes qui sont nombreux actuellement sur l’origine de ce pont parce que c’est toute l’histoire d’une page contemporaine de Chalon qui a beaucoup compté, très liée à l’industrialisation chalonnaise et à la nécessité de traverser la rivière afin de pouvoir se rendre sur les chantiers du petit Creusot qui sont installés à Chalon depuis la 1ère moitié du 19ème siècle […] Mais aussi parler de Jean Richard, car là au moins, on restitue dans le contexte de l’histoire chalonnaise ce personnage, Maire de Chalon-sur-Saône qui a eu une grande importance et dont son nom a été donné de son vivant et sous son mandat à une œuvre qui a été réalisée […] Il faut savoir que ce pont était propriété de l’Etat et qu’il a été restitué à la ville de Chalon après des travaux que l’Etat avait réalisé et que nous avons décidé ensuite de végétaliser en 2017. Mais je laisse Estelle François, responsable des archives vous commenter l’exposition ! ».

S’en suivait la visite guidée par Estelle François des 16 panneaux retraçant toute l’histoire de ce pont emblématique chalonnais construit entre 1911 et 1913 et qui fait 86 mètres de long.

Puis, la pose de la plaque commémorative.

Nouvelle prise de parole du Maire de Chalon : « Merci de votre présence à toutes et à tous et merci au Service des archives pour le travail qui a été mené en collaboration avec le service de la communication parce que c’est une œuvre commune. Je pense que l’on en a besoin même si on vit dans une ville où les infrastructures sont tellement naturelles que parfois revenir sur ce qui les a décidés […] Car ce pont est éminemment lié à l’histoire de Chalon en particulier à l’histoire économique. On ne comprend pas le pont, si on ne comprend pas comment l’industrialisation de Chalon après avoir commencé sur la rive droite de la Saône, l’a enjambé au sortir du canal lorsque la famille Schneider décide pratiquement au même moment que son implantation au Creusot, décide de construire ici à Chalon une unité de production industrielle de poutrelles métalliques et très rapidement des bateaux puisque nous fournirons des bateaux de guerre à une partie des marines du monde. C’est d’ailleurs ce qui donnait de magnifiques fêtes d’août en 1913, quand il y avait des sorties et des lancements de bateaux construits ici au petit Creusot et qui donnait lieu à des rassemblements assez extraordinaires et d’ailleurs le pont Jean Richard était un magnifique promontoire pour assister à cela à partir de 1913. C’est donc vraiment l’histoire des aménagements urbains mais également de l’histoire de l’industrialisation chalonnaise qui y est évidement liée. Et puis, l’histoire terrible de la de la guerre car 1 an après l’inauguration du pont Jean Richard, c’est le déclenchement de la grande guerre. Et puis ce pont est lié au désastre qu’il a subi dans les derniers jours de la guerre et de l’occupation […] Surtout sa destruction par les allemands qui l’avaient dynamité car ils voulaient protéger leur retraite face aux mouvements des armées alliées en particulier celles du Général De Lattre qui remontaient très vite les vallées du Rhône et de la Saône. Tout cela a d’ailleurs beaucoup modifié notre ville […] Je voudrais terminer en vous disant que l’histoire ne s’écrit pas uniquement sur des rumeurs. Elle s’écrit sur des sources et que tout ce que vous avez là, ce sont des documents qui, pour beaucoup, ont été conservés aux archives municipales mais également des photographies du musée Niépce […] Je vous remercie et je vous invite à partager un verre de l’amitié ! ».

Pour terminer un pot de l’amitié clôturait l’événement.

Clin d’œil à l’ancien maire chalonnais Jean Richard,

Sur sa plaque commémorative

Aux sympathiques employés du service réception

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B