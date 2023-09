Rififi rue Jules Ferry à Chalon

Jusqu’au 12 avril 2022. C’était un mardi, et madame X allait prendre le café chez une connaissance qui vit dans le même immeuble que son ex-amant, à Chalon-sur-Saône. « Pur hasard » dit maître Grenier-Guignard qui intervient pour la victime. Elle arrive devant l’immeuble. Monsieur la voit. La compagne de l’homme le voit, du balcon, parler avec l’autre femme. « Qu’est-ce que tu fais avec mon mec ? »

Elle rejoint les anciens amants dehors. Pugilat. 6 jours d’ITT pour la victime. « Scène d’une violence inouïe » dit la procureur de la République. La victime a la bouche en sang, une dent cassée, entre autres.

Depuis, monsieur et sa compagne se sont séparés mais ils se retrouvent à la barre du tribunal correctionnel ce lundi 11 septembre pour répondre de leurs violences. Ils y répondent du bout des lèvres. Tirer les cheveux, oui. Davantage, non. La victime est dite fragile, le prévenu aussi, la prévenue ne semble pas non plus être un monstre de solidité en dépit de ce qu’elle en dit.

« Leurs versions ne résistent pas à l’analyse du dossier », dit la procureur qui requiert 6 mois avec sursis simple pour la prévenue (dont le casier est néant), et une peine mixte pour le prévenu (9 mentions au casier). Maître Diry plaide pour une dispense de l’inscription de la peine sur le bulletin 2 du casier (pour ne pas la pénaliser vu l’emploi qu’elle recherche) de la prévenue. Maître Ronfard plaide la situation personnelle et médicale fragile du prévenu.

Le tribunal les déclare coupables. Condamne la femme à deux mois de prison avec sursis et consent à la dispense de l’inscription de la peine au B2. Condamne l’homme à la peine de 5 mois de prison entièrement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Ils devront verser 800 euros de provision sur le chiffrage des préjudices causés à la partie civile (renvoi sur intérêts civils).