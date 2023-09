Triomphe français en Haute-Savoie : Un festival de victoires à la Coupe du monde de VTT !

Trois jours de compétition, six épreuves et une pluie de médaille pour les VTTistes français aux Gets. Une dizaine de milliers de spectateurs ont pu assister aux exploits des champions tricolores dans les épreuves de descente et de Cross-country.

Après un vendredi tricolore en Cross-country court, le samedi nous a offert une descente 100% française



Benoît Coulanges et Marine Cabirou ont tout raflé aux Gets !

Devant son public, le français a décroché sa première victoire en descente en Coupe du Monde Elite de VTT. Dans une fin de course à suspens, il aura devancé sur le fil l'Autrichien Andreas Kolb de seulement 0"160, et son compatriote Loris Vergier de 0"363. Loïc Bruni (5e) et Thomas Estaque (10e) ont fini dans les 10 premiers.

Cet exploit fait écho au triomphe de la française Marine Cabirou. La Millavoise aura réalisé une course parfaite, lui offrant la plus haute marche du podium en devançant la double championne du monde en titre, Valentina Holl.

Une journée historique !

Cross-country olympique : dimanche, Pauline Férrand-Prévost reste sur le podium et Victor Koretzky s'offre un doublé en Élite hommes

Pourtant malade depuis le début de semaine, la double championne du monde de VTT s'est arrachée pour terminer à la troisième place du Cross-country olympique, sur le tracé exigeant des Portes du Soleil.

La victoire a été décrochée par l'Autrichienne Moanna Mitterwallner, sous les acclamations du public, tandis que la Néerlandaise Pieterse s'est hissée à la deuxième place.

Après un départ canon, Loana Lecomte a terminé loin du podium, à la 7ème position.



Comme vendredi, lors du Cross-country Short track, Victor Koretzky assure le spectacle et se hisse sur la plus haute marche du podium en Cross-country olympique. C'est le premier homme à effectuer le doublé en XCC et XCO. Joshua Dubau craque à la fin de la course et termine à la 5ème position.

La réaction de Michel Callot



Le président de la Fédération française de cyclisme s'est exprimé sur les belles prestations françaises durant ce week-end aux Gets :

"C'est pour la France, un beau succès, avec le doublé entre les hommes et les femmes sur la descente, des victoires dans différentes catégories et puis surtout la présence de Pauline sur un podium.

Après sur la dynamique de l'événement, c'est l'avantage pour nous d'avoir un public de passionnés, un public présents en Haute-Savoie, et l'on a vu tout l'enthousiasme que ça peut traduire dans l'arrivée, comme lors de l'épreuve de descente hier."

Communiqué