Ce dimanche 10 septembre, le club « La vie à Deuche 71 » de Saint-Marcel ont convié leurs collègues et amis de Côte d’or et de Saône-et-Loire partageant la même passion pour la 2 CV, à venir fêter leur dix années d’existence.

Parmi les 45 voitures exposées en cet honneur ce dimanche, étaient présents : Deuch'Veau club Charolais (Charolles), Val Deuche Saône (Mâcon), 4 Roues Sous Un parapluie (Dijon), les Deuches du pays Beaunois (Beaune), Deuch en Brazey, CAMPS : Club auto-motos de Pierre de Bresse et bien d’autres passionnés.

Les 2 CV, Diane, Méhari, Ami 6 on fait la joie de la population de Saint-Marcel lors d'un défilé improvisé dans les rues de la commune.

La matinée a été l'occasion de faire une balade avec un arrêt à La Chapelle-saint-Martin de Laives où des énigmes à résoudre ont été proposées aux équipages.

Au cours de l'apéritif, le président de « La vie à Deuche 71 », Éric Ducret, a remercié les participants, Monsieur le Maire, Raymond Burdin et ses adjoints ainsi que les sponsors présents qui ont énormément contribué à la réussite de cette journée.

L'après-midi a été un fort moment de convivialité avec quelques jeux deuchistes*.

Tous les participants se sont ensuite retrouvés devant le gâteau d'anniversaire et le verre de l'amitié.

Les résultats du rallye ont récompensé les plus perspicaces et adroits : le club de Charolles a notamment eu son plein de succès.

Le club organisateur avait aussi prévu un concours de dessin « Dessine-moi une deuche » en partenariat avec l'école Roger Balan de Saint-Marcel.

Les dessins les plus réussis ont été récompensés et l'école a bénéficié d'une donation de livres et de jeux.

Éric Ducret remercie d’ailleurs la direction de l'école,les enseignants et les membres du club qui ont œuvré pour la réussite de ce concours.

Pour terminer cette journée, une tombola avec de superbes lots à clôturé cette superbe fête.

Enfin, l’ensemble des participants se sont donnés rendez-vous dans 10 ans avant de prendre la route sous un concert de klaxon !

Une journée d’anniversaire plus que réussie pour le club « La vie à deuche 71 » qui prône avant tout la convivialité, l'amitié et le partage.

Amandine Cerrone.

*Jeux deuchistes : jeux d'adresse réalisés avec des pièces de 2 CV