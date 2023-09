Le parc préhistorique Dino-Zoo inaugure sa nouvelle table

Une adresse gourmande et surprenante qui ravira autant les fins gourmets que les fans de dinosaures...



Petite mise en bouche de ce qui vous attend au Jurassique, le nouveau restaurant du parc Dino-Zoo niché dans les montagnes du Jura, à 1h30 de Chalon/Saône.

Commençons par le décor soigné et le mobilier de qualité où petits et grands auront la chance d’évoluer dans une atmosphère unique. Soit 4 univers préhistoriques avec au rez-de-chaussée une décoration en hommage à la période du jurassique, entre jungle forestière et zone désertique.



A l’étage, les ptérosaures, les célèbres reptiles volants et leurs homologues marins, s’offriront en spectacle à travers une immense toile tendue de 18 mètres.

De quoi ouvrir l’appétit des visiteurs qui pourront savourer une cuisine régionale et gourmande, du fait-maison avec notamment la fricassée de poulet au vin du Jura, le Burger au Morbier et poitrine fumée, le gratin de pâtes au Comté ou encore l’emblématique assiette comtoise composée de saucisse de Morteau, cancoillotte et charcuteries locales.



Quant aux végétosaures, le chef a imaginé de bons petits plats healthy et veggie ! D’une capacité de 236 couverts en intérieur et de 100 couverts en terrasse ce nouveau projet est la nouvelle attraction phare du parc.



En somme, un pur moment de plaisir pour les papilles et les yeux, un défi XXL pour les créateurs de Dino-Zoo qui ont investi 1,8 million d’euros dans ce projet titanesque avec en ligne de mire une expérience client inédite et inoubliable.

L’ouverture du Jurassique verra la création de nouvelles activités et services tels que les anniversaires pour enfants, les arbres de Noël des comités d’entreprise et la possibilité d’organiser des événements professionnels...



Dino-Zoo : un parc à thème ludique et pédagogique

En 1992, Dino-Zoo voit le jour sur les montagnes du Jura avec l’ambition de concilier divertissement et pédagogie dans un écrin naturel exceptionnel.

Soit, une promenade de 2,5 km sous forme d’aventure où trônent 80 dinosaures d’un réalisme exceptionnel conçus en collaboration avec des scientifiques.

Des attractions et animations viennent compléter cette visite hors du temps et ce sont aujourd’hui plus de 134.000 visiteurs qui, chaque année, viennent admirer ces reptiles XXL et apprendre leur histoire.



Le parc Dino-Zoo se situe au cœur de la Franche-Comté, aux abords de la RN-57, dans le Doubs, à 20 min de Besançon, à 1h30 de Chalon/Saône



DINO-ZOO PARC PRÉHISTORIQUE

1 rue de la préhistoire

25 620 Charbonnières-les-sapins

www.dino-zoo.com