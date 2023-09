Remise de charte au nouveau Ladies’ Circle 103, Chalon-sur-Saône

Club-service 100 % féminin, créé il y a un peu plus de cinquante ans, Ladies’ Circle regroupe, sur toute la France, 700 membres. Un nouveau club, le Ladies’Circle 103, vient de voir le jour à Chalon-sur-Saône, sous l’impulsion de Margot Perbet et Alice Girardot, très vite rejointes par 11 ladies.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un club 'Ladies' Circle' ?

Rejoindre des femmes actives qui ont envie d’œuvrer pour autrui et partager des moments de convivialité entre copines. La devise du Ladies Circle « l’amitié et l’entraide » résume parfaitement ce qui nous a donné envie de créer ce club.

Qui en sont les membres-fondatrices ?

Nous sommes 13 : Juliette ; Manon ; Amal ; Audrey ; Juliette ; Prune ; Anaïs ; Justine ; Eléonore, membre du bureau (Contact Lady) ; Marie-Elise, membre du bureau (Trésorière) ; Myriam, membre du bureau (Secrétaire) ; Alice et moi-même, respectivement Vice-Présidente et Présidente du Ladies’Circle 103.

Qui peut adhérer et quelle est la vocation du club ?

Une femme entre 18 et 45 ans qui souhaite partager les valeurs d’Amitié et d’Entraide. Nous sommes treize jeunes chalonnaises dynamiques et engagées souhaitant offrir du temps et de l’énergie au service de belles causes.

Précisément quel sera votre 1er grand projet ?

Toutes les Ladies Circle de France soutiennent l’Association MARFAN pendant 2 ans : l'association française des syndromes de Marfan et apparentés, créée en 1995, a pour principaux objectifs de soutenir et d’informer les familles touchées par la maladie, notamment via son réseau d’aide et de soutien (espace rencontres) et ses diverses publications.

Au niveau local, nous allons dans les semaines à venir mener une action aux côtés des membres du Quatalagor Chalonnais (Tableurs et 41) afin de récolter des fonds pour le Maroc suite au séisme, et nous réfléchissons pour des actions futures pour des causes qui nous tiennent à cœur comme la lutte contre le harcèlement scolaire, ou encore promouvoir l’accès aux soins des femmes…

