Première à domicile et première victoire pour l’équipe fanion du HBSM

Pour ce premier match de la saison à domicile, l’équipe fanion du HBSM recevait la solide équipe de l’AS Auxois, et avait à cœur de faire oublier le non match de la semaine passée sur le terrain de Sens. Mais la première période est compliquée pour les hommes de Jean Guy Dardel car à la pause les verts sont menés de deux buts. En seconde période, les partenaires du gardien et capitaine Matthias Laurent (9 arrêts) verrouillent la défense en encaissant seulement 9 buts permettant ainsi aux joueurs locaux de l’emporter sur le score de 28 à 24 grâce notamment aux 6 buts de Tristan Bernier. Prochain match pour le groupe, ce samedi 30 septembre sur le terrain de Sanvignes.

Les autres résultats

L’équipe réserve jouait, quant à elle, chez le voisin Buxy et s’est hélas inclinée sur le score de 29 à 22 face à un adversaire plus expérimenté. Chez les jeunes les -18 ans jouaient en lever de rideau de l’équipe fanion en accueillant Beaune. Après une première période serrée et terminée sur le score de 12 à 14, nos jeunes verts s’inclineront sur la fin malgré un joli bras de fer avec leurs adversaires du soir. Concernant l’équipe -15 ans, c’est également une défaite à l’extérieur face à la solide équipe du CTM handball sur le score de 37 à 17. Quant au groupe 1 de la catégorie -13 ans, ils recevaient l’US Lédonienne, un adversaire sérieux qui viendra s’imposer sur le score de 36 à 28. En revanche, le groupe 2, lui, s’est imposé à domicile contre l’équipe d’Autun avec un score final de 30 à 20.

Du côté de l’Entente Saônoise

Concernant le handball féminin l’équipe fanion se déplaçait sur le terrain de Meursault avec un effectif au complet. Malgré un score à la pause en défaveur des filles d’un petit but, celles-ci ne lâcheront rien afin de s’imposer sur le score de 28 à 25. Concernant le groupe 2, les filles se déplaçaient sur le terrain du CTM handball et se sont inclinées d’un petit but, 26 à 25. Au niveau des jeunes les – 18 filles se déplaçaient dans le Morvan du côté d’Autun et se sont largement imposées 35 à 16. Les -15 elles recevaient le club de l’ALC Longvic et celles-ci ont perdu sur le score de 31 à 16. Pour les -13, leur adversaire était le club de Chevigny Saint Sauveur et se sont inclinées 28 à 6.