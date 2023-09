CARNET ROSE - Bienvenue à Iris

iris REBILLARD est née le 20 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Oscar, 9 ans et Rose, 22 mois, d'Anne-Fleur et Thomas REBILLARD. La maman est aide-soignante et le papa est couvreur zingueur. La petite famille réside à Ouroux-sur-Saône.