Le coeur sur la main, Chantal Eden mobilise son talent en direction des artisans

St Maurice en Rivière

Salle des Fêtes - 71620

Vendredi 13 octobre 2023 - 20h30



Billets uniquement sur réservation - pas de vente le soir-même.

Contact : 06 18 54 22 40

C'est une fidèle de la cause qui est à l'oeuvre. Après avoir longtemps travaillé sur les paysans, ou encore sur les boulangers, Chantal Eden a mis tout son talent de compositrice au profit des métiers en général. C'est l'artisan, celui qui fait toute la richesse de nos terroirs, qui est à l'honneur de la dernière production Made in Saint-Maurice en Rivière. De jolies notes et une expression vocale qui colle parfaitement à cet univers.

Le 13 octobre, le concert sera la première publique, dévoilant cette dernière chanson, composée autour de deux artistes talentueux, que sont Chantal Eden et Jordan Detouillon.

"Aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous retrouvions les fondations de l'artisanat et du commerce local, bases de l'entraide qui reliaient naturellement les hommes entre eux, avant la révolution industrielle. Chacun faisant vivre l'autre, et chacun participant à la "richesse" commune. L'artisanat est le lieu de l'échange et du lien essentiel entre les personnes qui permet à une communauté de s'entraider et de donner sens à la valeur du travail et à la valeur des êtres qui le réalisent" confiait Chantal Eden, interrogée par info-chalon.com.

"Nous créons le futur à partir du présent. C'est pourquoi nous sommes en charge d'ouvrir d'autres chemins, initiateurs d'espoirs et de foi en notre propre énergie, pour créer une issue plus vertueuse pour l'humanité. Retrouver le goût et les saveurs des produits, se nourrir mieux, fait aussi partie de cette alternative que nous avons à portée de mains". Autant de valeurs que la chanteuse et compositrice met en avant dans ses chansons.

L'idée de proposer une tournée de concerts en soutien à l'artisanat

Chantal Eden n'entend pas en rester là, "j'ai pour projet de créer une tournée de concerts pour soutenir l'artisanat, de créer un fonds solidaire, même modestement, pour remettre en route, non pas la charité, mais une entraide naturelle, de provoquer un changement d'humeur dans la morosité ambiante, une manière de revenir à la foi en l'homme et en son intelligence de cœur". Une ambition clairement assumée avec l'idée de se mobiliser en faveur de l'autre. Pas question pour elle de se détourner du malheur des autres, alors qu'elle pourrait très bien couleur des jours heureux sur le bord de Saône.

Une première initiative qui se veut comme un galop d'essai, avec l'idée de réserver une partie des ventes à un fonds de solidarité envers ces professions.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, directement chez les commerçants partenaires de l'opération. Attention, aucune place ne sera vendue le soir même. La soirée étant exclusivement sur réservation.

Boucherie Syre Nicolas de St MARTIN EN BRESSE

Boulangerie, le petit rubey, de CIEL

Boucherie, Le petit Rubey de CIEL

SARL BERNARD PLOMBERIE 2, rue du Boug à St GERMAIN DU PLAIN

BUREAU DE TABAC DEDIEU Sylviane Rue de Dole DAMEREY

Boulangerie GAUTHEY 2, route de Verdun à 71350 ALLEREY

Boulangerie Pâtisserie La Farinée 28, Grande Rue à 71380 ST MARCEL

EVANESCENCE BIEN ETRE, 17, rue des Vignes CHATENOY EN BRESSE

GARAGE WORKSHOP 6 route de Dole 71620 ST MAURICE EN RIVIERE

Et pour les autres...

Contact : 06 18 54 22 40

St Maurice en Rivière

Salle des Fêtes - 71620

Vendredi 13 octobre 2023 - 20h30