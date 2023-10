4ème tour de Coupe de France : une équipe de Saint-Marcel (R2) courageuse s’incline aux tirs au but face à Jura Dolois (N2)

Malheureusement, la hargne des maraîchers n’a pas suffit pour l’emporter face à la maîtrise jurassienne, logique favori et vainqueur de ce match.

Malgré une domination quasiment totale des Dolois, les san-marciaux ont permis à leur public de rêver en première période grâce à une magnifique volée d’Alain Picard à la 11ème minute, parfaitement servi par Ryane Demane.

L’équipe de Jura Dolois a eu la maîtrise du jeu sur cette première mi-temps mais ne s’est pas montrée particulièrement dangereuse hormis sur quelques frappes lointaines.

Le courage et la détermination des joueurs de Saint-Marcel leur permet donc de virer en tête à la mi-temps.

En seconde période, les offensives jurassiennes se sont multipliées grâce à l’entrée de trois joueurs habituellement titulaires notamment celle du très entreprenant, Sefraoui Ayoub, dont le talent n’est plus à prouver.

A noter à la 58ème minute, un coup dur côté san-marciaux, avec les deux blessures simultanées des deux titulaires Demane et Pourray.

La défense de Saint-Marcel a longtemps mis en échec les attaquants Dolois avec notamment de très beaux arrêts du solide gardien, Étienne Fontaine, qui n’a malheureusement rien pu faire sur l’égalisation de la tête de Quentin Deniaud à la 63ème minute.

Dans la foulée, ce même Deniaud double logiquement la mise à la 71ème minute suite à un centre du toujours très remuant Ayoub.

Menés au score mais toujours mobilisés, les joueurs de Saint-Marcel par l’intermédiaire de l’omniprésent Picard parviennent à égaliser suite à un coup franc de ce dernier qui contraint le défenseur jurassien Misiak à marquer contre son camp.

Tout le public qui s’était déplacé en nombre à la Plaine de jeux Maurice Bureau de Saint-Marcel, s’est donc remis logiquement à rêver de l’exploit.

Les hommes en blanc ont magnifiquement contenu les assauts de l’équipe doloise pour réussir à les pousser aux tirs au but.

Après un tirage au sort, c’est du côté droit du terrain que tout va se jouer.

Côté Saint-Marcel, c’est Picard qui vient convertir le premier penalty.

C’est ensuite le Dolois Chayebi qui converti à son tour le premier tir au but de son équipe.

C’est sur le deuxième tir au but de Saint-Marcel que cette série va finalement se jouer avec l’échec du tir du malheureux Ismaile Meniar, qui termine sur le poteau.

Tous les autres tireurs des deux équipes vont tour à tour convertir leur penalty et c’est finalement l’excellent Sefraoui Ayoub qui marque le dernier et valide la victoire pour les hommes d’Alexandre Pepe.

Bien que déçus, les san-marciaux ont tout donné au cours de ce match et sont passés très proche d’une qualification malgré la supériorité physique et technique de leur adversaire du jour.

Conscient des efforts fournis pendant ces 90 minutes, le public de la Plaine de jeux a réservé une belle ovation méritée aux joueurs locaux.

Matthieu Guenot, coach et responsable sportif du club s’est confié en fin de match à Info Chalon :

« On a beaucoup subi c’est certain, les entrées en seconde période ont fait du mal. Je suis déçu pour mes joueurs qui ont joué avec des valeurs de combativité tout au long de la rencontre. Il faut maintenant consoler, vérifier les blessures et regarder devant, retourner au quotidien du championnat et rattraper ces malheureux points perdus*».

La prochaine rencontre aura lieu le 7 Octobre prochain à domicile contre Le Creusot.

Pour suivre toute l’actualité du club de « Football réunis Saint-Marcel », rendez-vous sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.

*En effet, les san-marciaux, victimes de malchance se sont vus retirer 4 points de leur première victoire en championnat à cause d’une malheureuse erreur de nom sur la feuille de match.