Des postes sont à pourvoir au Casino JOA de Santenay

Un établissement réputé, une ambiance conviviale et des conditions attractives : voilà les avantages de consulter les offres d’emploi au Casino de Santenay.

Connaissez-vous le groupe JOA (Jouer – Oser – s’Amuser) ?

JOA, c’est le 2e opérateur de jeux et de loisirs en France en nombre d’établissements ;

JOA, c’est 33 casinos partout en France ;

JOA, c’est aussi tout un monde de loisirs avec : son site de paris en ligne Joabet, ses bars, ses restaurants, ses cinémas, ses bowlings, ses hôtels et SPA, son concept de bar des sports et de cave à vin, et son Escape Game !

Dirigé par Frédéric MOUSSET, un manager d’excellence dont Info-Chalon.com a publié le portrait et le parcours ici, le casino de Santenay sait booster et valoriser chacun des membres de son équipe dans un esprit d’entraide.

L’univers de la restauration et du jeu

La restauration est essentielle dans un établissement JOA. Vous avez donc un rôle clé à jouer ! Notre crédo ? une cuisine bistronomique avec des recettes simples, des assiettes sobres et des saveurs authentiques !

En tant que cuisinier, chef de rang, serveur ou second de cuisine, vous bénéficierez d’un environnement de travail dynamique, d’une équipe passionnée et d’opportunités d’évolution.

Les 3 offres de postes

Second de cuisine H/F – CDI à partir de 3 100 € brut/mois :

Vos actions au quotidien :

participer avec le/la chef de cuisine à la création de la carte et aux choix des produits ;

assurer la réalisation des plats avec l’appui de l’équipe et dans le respect des fiches techniques ;

garantir le respect des normes d’hygiène en vigueur et des procédures internes ;

participer à la gestion de la cuisine (suivi des stocks et contrôle des approvisionnements) ;

encadrer l’équipe avec respect et bienveillance en l’absence du (de la) chef.

Pour plus d’informations, voir l’annonce sur le site en cliquant ce lien : Second de cuisine

Chef de rang H/F – CDI à partir de 2 200 € brut/mois

Vos actions au quotidien :

créer un environnement accueillant, sécurisant et propre avant l’arrivée des clients pour qu’ils se sentent comme chez eux ;

accueillir, conseiller et servir nos clients comme des invités, avec convivialité et sourire ;

être à l’écoute de leurs attentes, y répondre au mieux et leur faire des suggestions ;

être pointilleux(se) sur l’hygiène et le rangement pour la sécurité et le bien-être de tous ;

superviser son rang et encadrer une équipe de commis ;

être un(e) ambassadeur(rice) du casino et de ses différentes activités.

Pour plus d’informations, voir l’annonce sur le site en cliquant ce lien : Chef de rang

Technicien de maintenance H/F – CDI à partir de 1 850 € brut/mois

Vos actions au quotidien :

réaliser les travaux de nettoyage et d’entretien du bâtiment et de ses abords ;

effectuer de petits travaux d’aménagement (peinture, plomberie...) ;

participer au montage, démontage et transport de mobilier si nécessaire ;

assurer le suivi de l’entretien des installations techniques avec les prestataires externes ;

gérer les stocks de matériel, pièces détachées et petites fournitures liées à l’entretien du bâtiment ;

participer à la bonne tenue des locaux techniques.

Pour plus d’informations, voir l’annonce sur le site en cliquant ce lien : Technicien de maintenance

Intégrer l’équipe du casino JOA de Santenay, c’est encore plein d’autres avantages :

une rémunération incluant un salaire fixe sur 12 mois et une prime de participation ;

une majoration de vos heures de nuit (à partir de 21 h) ;

un régime de mutuelle et prévoyance avantageux ;

un secteur d’activité où le divertissement, la fête et les émotions règnent en maître ;

un environnement de travail convivial basé sur l’entraide et l’esprit d’équipe ;

un management de proximité accessible qui vous permet de progresser ;

l’intégration dans un groupe qui offre des perspectives d’évolution interne.

Si une offre vous intéresse, contactez : Frédéric MOUSSET – f.mousset@joa.fr

Casino JOA de Santenay

9 avenue des Sources, 21590 Santenay

Standard : 03 80 26 22 44

Site Internet : www.joa.fr

Facebook : facebook.com/CasinoJOA.Santenay