C'est demain ! Pensez à réserver pour 'Môman', un spectacle à voir en famille, dès 3 ans

Un spectacle doux et drôle au rythme pétillant, rempli d’amour et de poésie.

MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 À 14H00 ET À 16H00 - PLATEAU DE L'AUDITORIUM

Môman nous plonge dans le quotidien d’une mère Môman et de son fils Louistiti.

Louistiti pose beaucoup de questions, beaucoup beaucoup… des plus anodines en apparence aux plus délicatement existentielles.

De cette relation touchante entre une mère et son fils, se tissent des conversations faites de mots tordus, d'expression succulentes et de beaucoup d'amour. Sous une légèreté apparente et drôle naissent des questions sur le quotidien qui se révèlent des plus universelles. Questions dans lesquelles chaque enfant peut se reconnaître, et réponses maladroites, parce qu’improvisées comme on peut, dans lesquelles peuvent se reconnaître également chaque parent.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/moman

Texte et visuel : Service Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Diane Camus