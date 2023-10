"Le déchaînement des médias dominants et de la classe politique contre la France insoumise n’a d’égal que la bêtise et l’ignorance !" pour Chalon l'Insoumise

Communiqué de presse

"Depuis l’offensive du Hamas en Israël ce samedi 7 octobre, le déchaînement des médias dominants et de la classe politique contre la France insoumise n’a d’égal que la bêtise et l’ignorance !

Chacun y va de ses insultes et de ses mensonges : la Première ministre va même jusqu’à accuser les Insoumis d’antisémitisme ! A t elle oublié que la position de la France insoumise sur le conflit israélo palestinien est la position constante de la France … depuis 50 ans, c’est à dire depuis le général de Gaulle ! Et qu’elle est aussi la position actuelle du Pape, qui appelle à la cessation des armes, qui dit que la guerre ne règle aucune situation et qui appelle de ses vœux la paix en Israël ET en Palestine. Et qu’elle est aussi la position officielle de l’ONU !

Nous, Insoumis de Chalon sur Saône, tenons à rappeler notre position : nous déplorons les morts civils, dans les deux camps car nous ne trions pas les êtres humains. Nous voulons que l’escalade de la violence guerrière s’arrête et que tout soit fait pour ramener la paix dans cette région du monde : il faut exiger un cessez-le-feu et la réouverture de négociation de paix.

Les peuples palestinien et israélien doivent pouvoir vivre l’un et l’autre dans la dignité, dans la paix et dans la sécurité. Et dans le respect mutuel ! Pour cela nous disons qu’il faut deux états, conformément aux résolutions de l’ONU.

Nous nous réjouissons qu’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se soit tenue ce dimanche et celui ci vient de rappeler le droit international : un cessez-le-feu immédiat et le « droit des Palestiniens à un Etat économiquement viable ».

Cette cabale contre la France insoumise n’est jamais qu’une occasion (une de plus) de viser la formation politique qui porte le seul programme de rupture avec le système actuel : sortir de la crise sociale et écologique et mettre fin à l’ordre du monde injuste et destructeur, pour une société plus humaniste et respectueuse des individus dans leur diversité. … c’est vrai, cela fait peut faire peur à tous ceux qui n’ont aucun intérêt au changement et qui trouvent même leur compte au règne de l’argent et à la destruction méthodique de la planète.



Le groupe Chalon l’Insoumise