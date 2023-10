Fontaines a marqué la semaine bleue avec son traditionnel goûter pour les séniors.

Les séniors de 75 ans et plus étaient invités au traditionnel goûter offert par le CCAS.

Ils étaient 60 à avoir répondu à l’invitation du CCAS pour venir déguster, ce vendredi après-midi 6 octobre, le traditionnel goûter offert dans le cadre de la semaine bleue.

Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines, quelques élus, Carine Plumier VP au CCAS, les membres du CCAS et des bénévoles ont accueilli les séniors dans la salle Saint Hilaire.

Nelly Meunier Chanut : « Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce traditionnel goûter qui vient ponctuer la semaine bleue. Semaine bleue qui a été très animée avec des ateliers de prévention routière et une conférence sur l’alimentation. J’en profite pour remercier Carine Plumier VP au CCAS, les membres du CCAS et les bénévoles pour leur investissement. Ils ont à cœur de vous proposer des activités, ateliers, conférences et voyages tout au long de l’année. Le CCAS intervient aussi au niveau individuel, donc si vous avez une question, recherchez des informations ou rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter la Mairie vous serez reçu par Carine ou Isabelle. Tous les rendez-vous sont confidentiels. Pour revenir à cet après-midi, je remercie l’association Convi’danse et sa présidente Mme Jeunet d’être parmi nous, je crois qu’ils ont prévu de vous faire danser. »

Madame le maire a ensuite passé la parole à Carine Plumier du CCAS : « Je vous présente en quelques mots les artistes du groupe "Tri Toon’s" : la chanteuse Michèle Alloro, le batteur Pierre Michel Grange que l’on surnomme "Tipol". Il est composé également d’un guitariste Lionel Bey qui n’a malheureusement pas pu être avec nous aujourd’hui.

Michèle Alloro est la Mimi Pinson de la chanson, elle a chanté dans plusieurs formations vocales dans le sud de la France. Elle était l’une des quatre voix féminines de la compagnie « les bras cassés ». Après plusieurs années, au pays des cigales, elle est revenue s’installer dans sa région natale, la Bourgogne, pour intégrer la bande des "Tri Toon’s".

Tipol n’a jamais pu se focaliser sur un style de musique et de ce fait il les a presque tous pratiqués à la batterie. Passionné de son, il réalise en home studio les maquettes sonores de ses groupes « Mimi rose » « Lady Java et ses garçons » « la Mère Michelle n’a pas perdu son charme » et « Tri Toon’s ».

Ils vont vous interpréter leur répertoire festif des tubes populaires de la chanson française et anglaise des années 40 à 70. »

Les convives ont eu quelques chocolats belges à déguster, Carine Plumier s’en est expliquée devant les aînés : « Belge d’origine, j’avais à cœur de vous faire découvrir la praline belge de mon chocolatier préféré « Neuhaus », à ne pas confondre avec la spécialité lyonnaise la praline rose. Pour la petite histoire, Neuhaus est une société belge fondée en 1857, par Jean Neuhaus, pharmacien. Cette société vendait à l'origine des confiseries pharmaceutiques (bonbons contre la toux, réglisse contre les maux d'estomac, des guimauves,…) dans les galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles. Afin d’améliorer le goût des médicaments vendus dans son officine, il décida de les enrober d'une couche de chocolat. En 1912, Jean Neuhaus Junior développa cette idée en créant la première praline belge et en 1915 son épouse inventa le ballotin qui révolutionna la façon d’emballer les pralines. J’espère que vous les apprécierez autant que moi. »

Madame le maire leur a donné quelques informations sur les évènements à venir sur la commune : « Une petite information : la distribution des colis de Noël se déroulera durant la matinée du dimanche 10 décembre mais vous recevrez toutes les informations par courrier dans les prochaines semaines…

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel après-midi ».

Les bénévoles se sont activés en cuisine pour préparer les plateaux de dessert, petits gâteaux individuels qui ont été servis aux 60 convives ainsi que la boisson pétillante ou non.

Pendant tout l’après-midi, les artistes du groupe Tri Toon’s ont animé musicalement le goûter, Michèle Alloro a charmé de sa belle voix les séniors en interprétant des chansons leur rappelant leur jeunesse.

De la musique, des chansons, le tout a été entrecoupé de petites démonstrations de danses par les membres de l’association Convi’danse.

Un très bon moment convivial offert aux séniors en attendant d’autres occasions qu’ils auront de se retrouver autour d’une table.

C.Cléaux