CoraSaône a oeuvré à l'hôpital privé Sainte-Marie cette semaine

CoraSaône poursuit ses actions de sensibilisation au profit des personnels de santé mais aussi et surtout en direction des patients. En ce début de semaine, l'équipe de bénévoles s'est rendue à l'hôpital privé Sainte-Marie pour offrir les vernis de couleur et transparents aidant à la protection des ongles lors des traitements chimiothérapie ainsi que des carrés doux pour atténuer les gênes lors des ports de sacs à mains ou ceintures de sécurité. Une attention toute particulière portée au service de chimiothérapie à l’hôpital de jour de Sainte-Marie. CoraSaône a tenu à remercier publiquement Marion MATHIEU responsable du service, La Magra Coralie - infirmière coordinatrice et Virginie GAUTHIER psychologue du service.