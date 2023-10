150 millions d’euros d'investissement, 300 emplois à horizon 2027, Atlantic confirme son implantation sur le Grand Chalon

Entérinée ce matin, cette implantation permettra au groupe de disposer d’une nouvelle usine de fabrication de pompes à chaleur (assemblage d’unités extérieures monobloc et intérieures) avec un volume prévisionnel de 180 000 unités fabriquées par an d’ici 2028 (principalement des unités extérieures). L’investissement de près de 150 millions d’euros de la part du groupe permettra, dans un premier temps, la création de 300 emplois à horizon 2027. Une diversité de postes est déjà ciblée (logisticien, soudeur, agent de fabrication, maintenance, conducteur machine automatisé, service support production ou encore R&D). Le début de la production sur site est prévue pour octobre 2025 (unité extérieure) et février 2026 (unité intérieure).

Alors que les besoins en production de pompes à chaleur se veulent croissants en France, suite aux annonces du Président de la République visant le déploiement d’un million d’unités d’ici 2027, le site du Groupe Atlantic sur le Grand Chalon aura comme principales missions :

, groupe français spécialisé dans la fabrication de pompes à chaleur, annonce officiellement

l’implantation d’une usine sur 19 hectares sur la zone SaôneOr (71) dans le

– Industrialiser et produire les unités extérieures de pompes à chaleur en grande cadence, conçues sur le site de Billy-Berclau (Pas de Calais)

– Contribuer au capacitaire PAC du Groupe Atlantic et sécuriser la fourniture sur les gammes stratégiques sur plusieurs sites

– Assurer la livraison des clients par la plateforme logistique de l’usine

– Valoriser le savoir-faire Groupe Atlantic auprès des clients

Pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon : « Le Grand Chalon se réjouit d’accueillir sur son territoire le groupe français Atlantic. Ce dernier trouvera ici l’environnement le plus favorable à son développement. Avec cette nouvelle implantation, le Grand Chalon confirme qu’il fait partie des principaux territoires industriels français et que son volontarisme en matière de développement économique était un choix stratégique, désormais porteur pour tout le territoire. »

A propos de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon - 1ère Agglomération de Saône-et-Loire, le Grand Chalon compte 51 communes et 118 000 habitants. Stratégiquement positionné en France et en Europe au coeur d’un réseau routier (A6, Route Centre Europe Atlantique-RCEA), fluvial et ferroviaire de premier plan, accessible en TGV et LGV, le Grand Chalon occupe une situation géographique privilégiée. Mobilisé pour le développement économique du territoire, le Grand Chalon porte un positionnement volontariste pour « l’Industrie du Futur » et fait vivre ses labels « Territoire d’Industrie » et « Sites Industriels Clés en Main ». Territoire de projets reconnu pour la qualité de vie de ses habitants, Le Grand Chalon agit avec ambition en matière d’économie, transition écologique, petite enfance et enseignement supérieur, mais aussi sports, culture et tourisme. Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon est présidée par Sébastien Martin, également Président de l’association Intercommunalités de France, fédération nationale des élus d’intercommunalités.

A propos de Groupe Atlantic - D’origine française, il est devenu l’un des leaders européens du secteur HVAC (Heating – Ventilation – Air Conditioning) et est fortement engagé dans la transition bas carbone du Bâtiment (le secteur du Bâtiment représente 1/3 du total des émissions de GES) en développant l’efficacité énergétique de ses solutions et systèmes et en favorisant la sobriété dans leur usage. Il compte 13 000 collaborateurs ; 3,2 Mds d’€ de chiffre d’affaires net ; 31 sites industriels, une présence commerciale sur 4 continents et un portefeuille de plus de 15 marques renommées sur leurs marchés (Atlantic, Ideal heating, Thermor, ACV, Sauter, Ygnis, etc.). Le groupe fait progresser le confort thermique afin de mieux répondre aux besoins essentiels de bien-être, de santé et d’hygiène de millions de clients en résidentiel et tertiaire. Il investit massivement dans l’innovation pour transformer l’énergie disponible en bien-être durable grâce à des solutions de plus en plus écoefficientes qui réduisent la consommation des énergies conventionnelles et augmentent la part des énergies renouvelables. Site : www.groupe-atlantic.com