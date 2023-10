"Hommage aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty. Combien de temps encore allons-nous compter les morts du terrorisme islamiste ?" s'interroge le député RN, Julien Odoul

Communiqué de presse

Ce lundi 16 octobre, trois ans après l’attentat islamiste contre le professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le député de l’Yonne Julien Odoul a participé à la minute de silence et à l’hommage organisé au lycée de Sens à la suite de l’attaque islamiste d’Arras qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard.



Il y a 3 jours, Dominique Bernard a donné sa vie pour sauver celle de ses élèves. Assassiné aux yeux de tous sous le cri de « Allah Akbar » par un radicalisé étranger qui n’aurait jamais dû se trouver sur notre sol après de multiples défaillances d’Etat. Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Combien de nos professeurs vont être sacrifiés ? Combien de journalistes, de policiers, de chrétiens, de juifs, de jeunes, vont tomber sous les balles ou sous le couteau du fondamentalisme islamiste ?



Face à la guerre que nous mène cette idéologie barbare depuis des années, il n’est plus temps de subir mais d’agir !

Décréter une minute de silence, rendre hommage, se recueillir, appeler à l’unité : quels ont été les résultats et les enseignements de ces réflexes imposés ?

La succession des drames révèle impitoyablement la terrible faiblesse de nos dirigeants et leur indéfectible passivité. Il est clair que le gouvernement d’Emmanuel Macron est incapable de protéger le peuple français.

Les minutes de silence sont devenues des heures et des jours de lâcheté.



Depuis longtemps déjà, le Rassemblement National de Marine Le Pen et de Jordan Bardella proposent un changement d’orientation radical pour sauver des vies et éradiquer l’islamisme. Les 4500 étrangers fichés pour radicalisation islamiste doivent être expulsés, les mosquées radicales doivent toutes être fermées, les idéologies de la haine doivent être interdites, les financements des associations communautaristes coupés… Julien Odoul et ses collègues députés RN ont également déposé une proposition de loi nécessaire visant à faciliter et accélérer les obligations de quitter le territoire français (OQTF)