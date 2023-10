A Givry, François Hollande est venu saluer le travail de biographie hospitalière

Camille Bidinger a mulitplié les heures de travail, collectant les informations de vie, devenant la biographe officielle de Valérie, résidente au foyer de vie Marie-José Marchaud de Givry. Après avoir suivi une formation assurée par l'association Traces de Vie, implantée dans le Jura, Camille est venue apporter une nouvelle corde à son arc de soignante en devenant au fil du temps une véritable biographe, "un long travail de collecte d'informations tout en préservant chaque mot pour ne jamais dénaturer les propos".

« Je ne suis pas croyante mais je crois en l’avenir. La vie est belle, je suis bien ici, je suis chez moi : je fais ma vie. »

L'épilogue de la biographie de Valérie Rossignol, aura sans doute marqué les esprits. Lu par l'ancien Président de la République, c'est une vivante émotion qui a imprégné ce petit moment intimiste au sein du foyer de vie de Givry. En présence des administrateurs, des soignants, de la famille, des résidents, François Hollande est venu saluer le travail original porté par l'association Traces de Vie. Association lauréate nationale de la Fondation La France s'engage.

Par sa distinction nationale, l'association jurassienne va bénéficier d'un accompagnement sur 3 ans par la Fondation présidée par François Hollande, ainsi qu'une enveloppe de 300 000 euros. Créée en 2011 en Franche-Comté, l’association Traces de Vies forme des biographes hospitaliers pour qu’ils puissent retranscrire la parole de personnes malades, en fin de vie, en situation de handicap ou aidantes. Gratuit, cet accompagnement atypique permet de lutter contre l’isolement social des malades et de leurs aidants.

"Chaque vie mérite d'être racontée. Nous avons tous besoin de raconter notre Histoire"

En venant au foyer Marie-José Marchand, c'est une belle manière de mettre en avant le travail de l'association Traces de vie, considérant que toutes les vies méritent une mise en lumière. Un joli symbole qui est à saluer particulièrement. "C'est un outil au service du soin" a rajouté François Hollande, considérant que le travail de biographe hospitalier, intègre un parcours de soins.

Pour la suite à donner ? Traces de vie a tenu à saluer le partenariat avec l'Agence Régionale de santé Bourgogne-Franche Comté, seule agence de santé régionale à avoir compris la démarche. Reste à former des biographes hospitaliers, "nous avons près de 600 demandes en attente" ont assuré les représentants de Traces de vie, rappelant qu'ils ne peuvent en former 8 par an, faute de moyens financiers et logistiques. Avec le soutien de la fondation La France s'engage, c'est un joli coup de pouce qui devrait être donné à la démarche.

Entourée de ses proches, Valérie, toute émue, a tenu à distribuer les quelques exemplaires de sa biographie. Un moment qui restera dans les annales familiales... parce que ce n'est pas tous les jours qu'on dédicace son livre à un Président de la République.

Laurent Guillaumé