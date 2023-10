BASKET FAUTEUIL - Championnat de France Elite (3e journée) - La paire Mehiaoui /Arnaut des Hurricane 92 a mis à mal l'Elan Chalon

Encore un match haletant au Colisée ce samedi après-midi pour l'équipe de basket fauteuil de l'Elan Chalon. Après avoir dominé largement sur le premier quart temps les Hurricane 92 de Gennevilliers, l'Elan Chalon s'est laissé surprendre par l'adversaire du jour, qui espérait bien surprendre.

Manque d'agressivité et maladresse face au panier

La prestation des basketteurs de l'Elan Chalon peut se résumer sous cet angle ce samedi et Sandra Cléaux n'a pas ménagé sa peine pour qualifier la prestation de ses joueurs tout au long de la rencontre. Manque d'agressivité en attaque mais aussi une défense régulièrement dépassée par les assauts Gennevillois, sans compter une réussite face au panier quelque peu déconcertante des Parisiens. En face, les Chalonnais étaient bien à la peine, alors que tous les voyants étaient au vert sur cette rencontre dont l'issue ne faisait guère de doute.

Mais le sport reste le sport et quand on ne saisit pas la belle au bond, elle profite encore plus à son adversaire, dans cette discipline sportive. Malgré toute la volonté d'Abdel Boughania, l'international franco-algérien qui évolue cette saison au sein des Rouge et Blanc, les cadres chalonnais ont bien eu du mal à étaler leur jeu ce samedi. Et face à l'artilleur bosniaque Arnaut, il n'aura pas fallu longtemps pour les Hurricane prennent l'ascendant sans compter la rapidité du meneur Gennevillois, Sofyane Mehiaoui, figure du handibasket français. A eux deux, les Gennevillois ont semé la zizanie dans la défense chalonnaise, au point de passer devant au cours du 3e quart temps.

Le 3e quart temps va s'avérer particulièrement compliqué pour Chalon, mettant à rude épreuve les organismes particulièrement sollicités, de ces sportifs hors du commun. Le 4e et dernier quart temps s'ouvre avec un match particulièrement équilibré et malgré toutes les recommandations de Sandra Cléaux afin de bloquer les deux géants Gennevillois Aissa Falempe et Nazif Arnaut, Chalon est trop régulièrement dépassé. A 3 minutes du terme, les équipes sont à égalité et les fautes commencent à s'accumuler, au profit du meneur adverse qui n'hésite pas à empiler les points, sans compter un arbitrage quelque peu aléatoire sur la fameuse règle des 3 secondes dans la raquette.

A une minute de la fin du temps réglementaire, seul un petit point sépare les deux équipes et on se dit que tout est encore jouable mais c'était sans compter sur une présence particulièrement efficace de Sofyane Mehiaoui qui pousse à la faute le capitaine Chalonnais, Chemseddine Dahmani, auteur d'une belle prestation sportive ce samedi. Les Hurricane s'imposent sur le score de 61 à 56 et Chalon peut avoir bien des frustrations d'avoir laissé filer cette 3e journée de championnat. L'heure est à la reprise en main et on peut compter sur Sandra Cléaux pour stimuler l'équipe en vue de la prochaine rencontre fixée dans le Var contre Hyères samedi prochain.

Laurent Guillaumé