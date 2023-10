Match de gala ALCB : le retour en images avec Info Chalon

Et à match d’exception, invité d’exception puisque le parrain de cette belle soirée n’était nul autre que le légendaire joueur de basket : Mickaël Gelabale !

Celui-ci s’est prêté volontiers au jeu des signatures d’autographes et des photos avec les jeunes et aussi les moins jeunes fans, tous ravis de rencontrer le joueur.

Pour l’occasion, le public s’était donc déplacé en nombre au sein du Cosec de Chagny.

Les tout jeunes joueurs chagnotins ont eu la chance de pouvoir entrer aux côtés des joueurs pour ce match au sommet.

Côté animation, les danseuses du twirling club de Chagny ont fait le show à la mi temps et en fin de match : un moment de spectacle très réussi et apprécié du public.

Côté match, les chagnotins ont malheureusement dû se confronter à une équipe beaucoup trop forte et solide physiquement et se sont finalement inclinés 71 à 103 contre les hommes de Charitoise Basket.

Pour rappel, quatre divisions séparaient les deux équipes : Chagny évolue en Régionale 3 et La Charité en Nationale 2.

« Malheureusement l’écart de niveau était trop important pour que l’on puisse faire la différence. Malgré tout, mes joueurs ont fait leur maximum et n’ont rien lâché, je suis très fier d’eux. On retiendra de cette rencontre la bonne ambiance et le public au rendez-vous, une fois de plus pour nous soutenir ! » a déclaré le coach chagnotin Sisco.

Une excellente soirée donc pour l’ALCB qui a eu un week-end bien rempli puisque le club a fêté ses 80 ans ce samedi 21 octobre à la salle des fêtes de Chassagne !

Une belle manière de clôturer ce beau week-end.

Pour suivre l’actualité de l’ALCB, c’est par ici.

Amandine Cerrone.