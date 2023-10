Le Festival des Solidarités vous donne rendez-vous du à compter du 17 novembre à Chalon

À Chalon sur Saône, depuis plus de 15 ans, chaque année en novembre, les structures membres du collectif chalonnais pour la solidarité internationale organisent des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité ici et là-bas à l’occasion de ce rendez-vous d’ampleur internationale qu’est le Festival des Solidarités.

Cet ensemble d’événements sera l’occasion de faire connaître l’engagement de ces acteurs et actrices du territoire en faveur d’un monde plus juste, solidaire et durable, mais aussi de proposer à chacun et chacune d’agir concrètement pour transformer notre monde.

Le thème retenu cette année : « Souveraineté alimentaire, justice sociale et émancipation des peuples » nous permettra de faire le lien entre ces différents axes puisqu’avoir accès à une nourriture saine présuppose de pouvoir vivre en paix, d’avoir un travail décent, un logement. En 2022, 783 millions de personnes ont été victimes de la faim dans le monde.

À travers sa diversité de formats d’animation et de manifestations sur tous les territoires, le Festisol constitue un fantastique outil de sensibilisation aux solidarités locales et internationales, au développement durable et à la citoyenneté mondiale.

pour découvrir tout le programme