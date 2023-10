AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Marie PACAUD

EPERVANS



Monique, son épouse; Corinne et Jimmy,

Olivier et Caroline, Pierre et Perrine,

ses enfants;

Mahé, Astrid,

ses petits-enfants;

Les familles PACAUD, PICARD, LIMOGE, GEOFFROY,

ses frères, sa soeur, ses beaux- frères et belles-soeurs,

parents et alliés

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Jean Marie PACAUD



survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées

vendredi 3 novembre, à 10h,

en l'Eglise de Saint-Marcel suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Jeannot repose à la chambre funéraire d e l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit des soins palliatifs de l'Hôpital Local de Chagny et de la fondation "Alzheimer".

La famille remercie chaleureusement le personnel soignant qui l'a accompagné ainsi q u e toutes les personnes qui prennent part à sa peine.



P.F. Brigitte Rolland- Saint Marcel

03.85.41.26.66 www.pf-rolland.fr