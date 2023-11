Lutte contre le ruissellement : Fontaines a créé 3 zones de retenue et de régulation des eaux de ruissellement pour protéger la commune.

La commune de Fontaines a été impactée 2 fois par des inondations de son centre bourg, dues au débordement des ruisseaux qui longent les rues et traversent le village d’Ouest en Est.

Pour cette inauguration des travaux de lutte contre le ruissellement, les représentants des différentes instances locales, départementales, régionales, du bureau R2S/Charpentier, les élus de la commune et les agriculteurs concernés se sont retrouvés en mairie pour ensuite se diriger vers les lieux où les travaux ont été réalisés.

A chaque endroit, Jean-Claude Bos 1er adjoint et Nelly Meunier Chanut, maire de Fontaines ont donné des explications sur la réalisation des travaux à André Accary président du département, Rémy Rebeyrotte député, Sébastien Martin président du Grand Chalon, et toutes les personnes présentes.

De retour dans la salle de réception de la mairie, Nelly Meunier Chanut a pris la parole et a précisé : « En 2016, une réflexion est menée et les études ont été reprises par le Grand Chalon sur l’ensemble de son territoire…. Un inventaire des zones inondables et nécessitant des travaux d’aménagement fait l’objet d’un appel à projets auprès des communes membres... ». Elle a ensuite passé la parole à Jean-Claude Bos pour une présentation plus détaillée et technique des réalisations.

Jean-Claude Bos, 1er adjoint : « Fontaines a subi de grosses inondations en novembre 2014 et juin 2016… Début 2019, le Grand Chalon finalise l’étude globale sur les ruissellements (LIOSE) et Fin juin 2020 la commune désigne son maître d’œuvre R2S/Charpentier pour finaliser les besoins, le bureau d’étude confirme les besoins identifiés pour protéger notre commune et fait valider les projets par le service de la police de l’eau de l'État. Trois points sont retenus : Agrandissement du bassin du Fourneau, création d’un talweg rue République et interception des eaux arrivant sous le bassin des Clausins. »

Le bassin du Fourneau :

«Le bassin versant est réparti sur trois communes Mercurey, Rully et Fontaines avec son point bas sur la commune de Fontaines. Le foncier appartenant à la commune, une négociation a été engagée avec l’exploitant afin de pouvoir réaliser le nouvel aménagement du bassin de retenue et de régulation des eaux se déversant sur le village. Le but a été de porter son volume utile de 11 000m3 à 19 400m3, par un terrassement de 10 000m3 sur 7 000m2. Le démarrage des travaux a eu lieu en juillet 2021 avec l’adjonction d’une vanne qui assure un débit de fuite de 0,6m3/s et qui est réglable. »

Le Talweg République :

« Le terrain appartient à une indivision de 20 copropriétaires répartis dans le monde entier et à un Gaec d'exploitants. De nombreuses et longues recherches des propriétaires ont été nécessaires pour en finalité pouvoir réaliser les travaux. Il s’agissait pour ce lieu de créer une mare aux courbes très douces afin de permettre à l'exploitant de continuer à faire paître ses vaches. La mare sèche en temps normale représente un volume utile de 3 000m3, ceci en réalisant un terrassement de 7 000m3 sur 10 000m2. Le démarrage des travaux en juin 2023 s’est terminé à l’automne avec la repousse de l’herbe de pâturage. Le débit de fuite est ici fixe à 0,1m3/s. »

Le Clausins

« Dans ce cas, il a été réalisé une jonction de 200ml entre 2 fossés pour intercepter les eaux arrivant du sud et de l’ouest dans ce secteur de la commune. ».

Madame le maire a parlé chiffres avec la présentation détaillée du coût des travaux s’élèvant à 408 000 € et les aides des différentes instances.

Sébastien Martin a rappelé que c’est la concrétisation de la prise de conscience d’un problème qui nous frappe de plein fouet et qui est un sujet collectif lié au changement climatique. « Le GEMAPI prend en compte plein de choses mais pas les problèmes de ruissellement, aujourd’hui, on ne peut pas agir chacun dans son coin, il faut prendre les problèmes à l’échelle globale du Grand Chalon (étude de 2019) et agir avec nos partenaires du département et de la région. Il y a 39 projets portés par 25 communes pour un budget de 1 million d’euros pour accompagner les communes… »

Pour André Accary, « il faut travailler main dans la main sur ces problèmes et faire en sorte de protéger afin d’éviter des dégâts plus tard. L’eau est un vaste chantier et pourtant nous en avons besoin, il suffit de regarder nos arbres, nos forêts qui sont en danger. Il faut, je le redis, travailler ensemble pour s’adapter à ces conditions pour éviter d’un côté les dégâts et de l’autre préserver notre belle nature… »

Rémy Rebeyrotte a félicité les personnes pour cette belle présentation, ces réalisations qui représentent de lourds financements d’où l’intérêt d’appartenir au Grand Chalon. « Sur le plan visuel, ces travaux ne se voient pas pourtant ils représentent beaucoup de travail des élus, des services… »

Madame le maire a remercié les entreprises, R2S, les agriculteurs, les fontenois qui ont apporté leurs connaissances du terrain et toutes les personnes présentes ce vendredi 27 octobre.

C.Cléaux