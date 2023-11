AVIS DE DECES - Madame Josette PERRET

CHALON-SUR-SAÔNE - SASSENAY



Gilles et Christine Pillot,

son fils et sa belle-fille ;

Clément et Carolina,

Simon et Joddie,

ses petits-fils et leur conjointe ;

Agathe et Helena, ses arrière-petites-filles,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette PERRET

survenu le 30 octobre 2023,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey le lundi 13 novembre 2023 à 9h15, suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.