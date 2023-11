GIVRY-SAINT LEGER SUR DHEUNE - BUXY - SAINT GENGOUX LE NATIONAL - 2 millions d'euros attribués par la région Bourgogne-Franche Comté pour leurs projets de revitalisation

En Bourgogne-Franche Comté, ce sont 60 millions d'euros mobilisés sur les deux prochaines années, en faveur de 618 communes de la région et 26 en Saône et Loire. Jérôme Durain, conseiller régional, est venu signer la convention des centralités rurales à Givry.

C'est un travail de fond mené par la région Bourgogne-Franche Comté en lien étroit avec le Syndicat Mixte du Pays du Chalonnais qui s'est traduit ce lundi après-midi par l'officialisation de la convention des centralités rurales de la région. Quatre communes ont été retenues par la région, dont les projets d'aménagements structurants, cochent toutes les cases, et notamment celle de l'éco-conditionnalité.

Ont été retenues 26 communes en Saône et Loire, et 4 sur le Chalonnais. Dominique Lanoiselet - maire de Buxy, Consiglia Dubois - maire de Saint Léger sur Dheune, Didier Border - maire de Saint Gengoux le National et Sébastien Ragot - maire de Givry, entourés de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, Antonio Pascual - Président de la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, ont ratifié la convention les liant à la région Bourgogne-Franche Comté, en présence d'Olivier Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône.

"C'est une stratégie de projets et de développement des centralités rurales" qui est à l'ordre du jour, ont salué tous les acteurs mobilisés par le dossier. "Des sous-bassins de vie qui apportent de nombreux services au quotidien dans les territoires" a rappelé Sébastien Martin.

"On sort de la logique du biberonnage par le dessus"

L'intense travail des territoires en lien avec l'ingénierie du syndicat mixte du pays du Chalonnais a porté ses fruits. "On a la chance d'avoir des sous mais ce sont les outils pour construire les projets qui doivent être salués" ont assisté les élus afin d'insister sur le rôle du syndicat dans le portage et la structuration des dossiers.

"La décision de la région est celle de la confiance dans les territoires"

L'enveloppe de 500 000 euros par commune se veut comme un complément de l'ensemble des dispositifs habituels portés par la région Bourgogne-Franche Comté, rappelle Jérôme Durain. A l'échelle régionale, ce sont au total 618 centralités rurales qui seront ainsi aidées par la région dans cette dotation extraordinaire. Confiance mais aussi anticipation souligne le conseiller régional, qui connait bien la difficulté des collectivités à monter les budgets.

Info-chalon.com reviendra en détails sur les projerts concernés.

Laurent Guillaumé