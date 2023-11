Le jeune fralois Raphaël Sanchez chantera ce week-end à Paris La Défense Arena pour les 100 ans de Disney

Si son joli minois vous dit quelque chose c’est que Raphaël a déjà un beau bagage derrière lui puisqu’il a participé à la dernière édition de The Voici kids sur TF1 au sein de l’équipe d’un certain Kendji Girac, rien que ça !

Info Chalon a rencontré le jeune chanteur à son domicile à Fragnes-La-Loyère aux côtés de ses parents, ses tout premiers soutiens.

Et on peut dire que le jeune prodige a des rêves artistiques pleins la tête !

« Plus tard, je serai artiste professionnel, c’est certain ! » a t-il ainsi lâché à Info Chalon.

Du haut de ses 13 ans, Raphaël écrit et compose déjà ses propres morceaux.

Complètement autodidacte, il joue aussi du piano et de la guitare.

« Il a toujours chanté, depuis tout petit, il faisait des spectacles aux anniversaires et fêtes de famille. Mais un soir, devant The Voice il m’a dit papa je voudrais tenter ma chance » a confié Gregory Sanchez, son papa, à Info Chalon.

C’est ainsi qu’Emilie, sa maman et Gregory, son papa, ont envoyé une vidéo de Raphaël à la production de TF1 en 2021.

Depuis, l’emploi du temps du quatuor familial (NDLR : Raphaël a une jeune sœur, Julia) est ponctué d’allers-retours parisiens afin de permettre à Raphaël d’accomplir ses rêves.

« On est tous à fond ! En revanche, on reste très exigeants sur la partie scolaire afin que Raphaël garde aussi les pieds sur terre. Aussi, on sélectionne avec soin les événements auxquels ils participent et les projets proposés » a raconté Émilie, sa maman.

Et le prochain projet n’est autre que le grand concert à l’occasion des 100 ans de Disney les 11 et 12 novembre à La Défense Arena à Paris.

Un beau challenge relevé avec brio par Raphaël puisqu’il a été sélectionné avec 12 autres jeunes chanceux nationaux pour chanter aux côtés de grandes voix comme Patrick Fiori, Kendji, Mickael Gregorio, Nour, Anne Sila ou encore Cerise Calixte, interprète de Viana et marraine de la soirée.

L’événement, organisé par Flore Commandeur et Jean-Philippe Fournier, directeurs de production du Sinfonia Pop Orchestra, promet deux très belles soirées musicales autour des grands classiques de Disney.

Raphaël, qui a remporté le prix régional de Bourgogne de chant le 28 octobre dernier à Dôle, avoue avoir aussi des envies de comédie :

« J’ai fais quelques stages au cours Florent à Paris et j’ai adoré. J’aimerais développer aussi ce côté là et pourquoi pas incarner un rôle dans une série ou dans un film ! ».

À bon entendeur donc !

Une chose est sûre, on n’a pas fini d’entendre parler de Raphaël Sanchez !

Amandine Cerrone.

Crédit photos : L’académie des 100.