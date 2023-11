Marché gourmand et artisanal organisé par "les Amis de Crissiacum" les 11 et 12 novembre Salle des fêtes de Crissey

Les Amis de Crissiacum vous invitent à leur marché Artisanal et gourmand le samedi 11 novembre de 10h00 à 19h00 et le dimanche 12 novembre de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Crissey Une trentaine d’exposants, buvette et tombola.

Entrée gratuite.