Succès des tournois de tennis organisés par le Tennis Club Chalonnais pendant les vacances de la Toussaint

Avec un tournoi adultes pour les joueurs non classés à 15, débuté le samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre et constitué d’un tableau hommes de 82 joueurs et un tableau femmes de 33 joueuses, ce tournoi fut d’une grande réussite pour le Tennis Club chalonnais en terme de participation.

Il en était de même pour le tournoi des jeunes, débuté du samedi 28 au dimanche 5 novembre, avec 94 filles et garçons âgés de 8 à 18 ans. Un tournoi qui faisait partie du circuit Masters Jeunes de Saône et Loire, soutenu par le Comité de Saône et Loire de tennis et qui comptait l’année dernière 14 tournois qualificatifs (dont deux à Chalon : Toussaint et août) avec des finales qui se déroulent chaque année à Chalon en septembre (participation des 8 meilleurs de chaque catégorie).

Aucun problème d’arbitrage durant ces deux semaines et de très bons comportements notamment chez les jeunes sachant que les joueurs s’auto-arbitrent durant les matchs.

Les participants sont venus principalement de Saône et Loire et des départements limitrophes.

Les résultats :

Filles 8/10 ans

- gagnante : Elsa BARRET (30/3) - TC Montmerle sur Saône

- finaliste : Jayne N’JOFANG (30/4) - TC Chalon

Filles 11/14 ans

- gagnante : Leslie N’JOFANG (30) - TC Chalon

- finaliste : Domohina LEGRAND (30) - TC St Marcel

Filles 15/18 ans

- gagnante : Lola BEHART (15/4) - TC Macon

- finaliste : Marie- Lou DEMONFAUCON (30) - TC Chalon

Mixte 8/10 ans :

- gagnant : Antoine LAGARDE (30/3) - TC Buxy

- finaliste : Baptiste GLOAGUEN (30/3) - TC Chalon

Garçons 11/12 ans :

- gagnant : Léon BONVALOT (30/1) - TC Chalon

- finaliste : Paul JUPILLE (30/2) - TC Dôle

Garçons 13/14 ans :

- gagnant : Matéo MEDINA (30) - TC Maiche

- finaliste : Ethan RIGOLLET (30/3) - TC Chalon

Garçons 15/16 ans :

- gagnant : Malo PELLEGRY (15/5) - TC St Rémy

- finaliste : Noah BADET (15/5) - TC Chalon

Garçons 17/18 ans :

- gagnant : Dorian BAILLY (15/2) - TC St Rémy

- finaliste : Axel BILLOUD (15/2) - TC Chalon

Séniors femmes :

- gagnante : Marion SORNAY (15/2) - TC Besançon

- finaliste : Lou Anna JACOB (15/2) - TC Sanvignes

Séniors hommes :

- gagnant : Nicolas LISITO (15/2) - TC Chalon

- finaliste : Florent MAZENOT (15/2) - TC Chalon

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon.

J.P.B