Gros week-end sportif pour les Coquelicots de Chalon

Malgré des conditions climatiques compliquées avec de la pluie et le froid durant 80 minutes, les joueuses ont dominé la rencontre du début à la fin. Le score était de 14 à 3 à la mi-temps en notre faveur. L’adversaire a tout tenté en seconde période pour revenir mais le courage et l’envie de l’ensemble des filles (titulaire et remplaçantes) soutenue par les joueuses venues les encourager, ont fait la différence dans cette rencontre très disputée.

L'équipe s'installe donc à la première place de la poule avec 2 victoires en 2 rencontres.

Le prochain match est dimanche 19 Novembre à 11H à Chagny contre Dijon.

Samedi, l' équipe U18 a commencé son championnat par une défaite 37 à 0 à Chambéry. 5 à 0 à la mi temps, la différence s’est faite en seconde période. L’équipe adverse était plus expérimentée que notre équipement essentiellement constituée de première et deuxième année d’âge. Nul doute qu’elles sauront relever la tête lors de la prochaine journée le 3 Décembre contre Dole à domicile.

Samedi, l' équipe U15 féminine avait elle aussi débuté son championnat de ligue BFC mixte (garçons et filles) à X à Montceau en triangulaire. Après un premier match difficile contre Nevers perdu 27 à 0, les joueuses ont gagné le second contre Montceau sur le score de 29 à 17. Nos jeunes joueuses se déplacent ce samedi à Autun pour la première journée de championnat de ligue féminin à VII à Autun.

Et pour terminer, l' équipe sénior mixte de rugby santé à toucher sans contact, a participé au tournoi organisé par le RT Chalon. Avec 5 victoires et 1 match nul, notre équipe s’est très bien défendue et a pu mettre en place le jeu travaillé aux entrainements.